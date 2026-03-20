WTA Miami: Jones batte Venus Williams e quasi si scusa, vincono Badosa ed Eala

Terza giornata di gare del tabellone di singolare femminile al Miami Open presented by Itaù e Venus Williams si merita l’apertura con il suo match al cospetto della britannica Francesca Jones: la cinque volte campionessa di Wimbledon, 45 anni, tiene in campo per quasi due ore la tennista inglese, più giovane di quattro lustri, cedendo in due set con break subito in entrambi i casi all’undicesimo game.

La capacità di aprire il campo per piazzare la stoccata indifferentemente di dritto o di rovescio è intatta e Venus toglie la battuta in tre occasioni alla rivale, ma il suo servizio non è certo impermeabile alle sortite della britannica, che coglie cinque break e fa danno sulla risposta alla seconda palla. Williams commette ben sette doppi falli e sulla palla-gara mette in rete di dritto.

Il finale è dolcissimo: non appena realizza di aver superato una leggenda del tennis, Jones guarda incredula verso il proprio angolo e si avvicina emozionata alla rete, quasi imbarazzata per aver vinto. Venus raccoglie tantissimi complimenti, sorride e abbraccia volentieri la sua avversaria tra gli applausi dei presenti. Ora per Francesca c’è Jessica Pegula.

crying on the court 🥹



A beautiful moment between two game changers! 🥹#MiamiOpen | @WTA pic.twitter.com/5b57DGGzcW — Miami Open (@MiamiOpen) March 19, 2026

WTA Miami, Eala soffre ma batte Siegemund

A Miami Paula Badosa esce vincente dal confronto con Aliaksandra Sasnovich, tennista bielorussa fuori dalla top cento ma in possesso di colpi leggeri quanto puntuti. La tennista spagnola ha tenuto fisicamente piuttosto bene facendo valere la maggiore potenza di fronte alla precisione in tocco della rivale. L’iberica nata a New York intasca il primo parziale dopo aver annullato una palla-break sul 5-5 con un bel dritto inside out e toglie la battuta una seconda volta all’avversaria sul 4-3 in proprio favore nella seconda frazione. Al turno successivo c’è l’impegno con la giovanissima americana Jovic.

Alexandra Eala fresca di ingresso nella top 30, elimina Laura Siegemund dopo aver perso il primo set al tie-break. La rimonta riesce brillantemente e la stella filippina sa rilanciarsi dopo lo shock del primo parziale, quando non difende il 3-0 di partenza e manca quattro setpoint, di cui uno nel tie-break. Il secondo set la vede più sicura in battuta e nel terzo parziale una serie di tre break consecutivi in apertura definisce il vantaggio che la giovane saprà difendere sino al termine.

Eala è già al terzo turno a Miami e nei sedicesimi di finale affronta la vincente del confronto polacco tra Linette e Swiatek. Nel frattempo, la diciottenne austriaca Lilli Tagger si dimostra agonista di qualità rimontando anche lei la sconfitta al tie-break nel primo set con due frazioni di spessore e impreziositi dal matchpoint annullato nel decimo gioco del set finale. Per lei ora il duello con Alexandrova.

I risultati:

P. Badosa b. [Q] A. Sasnovich 7-5 6-3

[Q] T. Gibson b. S. Bejlek 6-1 6-0

A. Parks b. [Q] S. Kraus 7-5 7-6(4)

T. Valentova b. [Q] K. Volynets 6-4 6-2

[Q] E. Kalieva b. [Alt] D. Galfi 6-3 6-7(5) 7-6(5)

[31] A. Eala b. L. Siegemund 6-7(6) 6-3 6-3

[Q] A. Zakharova b. A. Bondar 5-7 6-3 6-1

[Q] Y. Starodubtseva b. E. Lys 6-1 6-4

F. Jones b. [WC] V. Williams 7-5 7-5

P. Stearns b. [Q] V. Golubic 7-6(6) 6-4

[WC] L. Tagger b. [LL] E. Seidel 6-7(8) 6-4 7-5

O. Selekhmeteva b. E. Arango 6-3 4-6 6-3

A. Li b. [Q] K. Birrell 6-2 2-6 6-3

Y. Putintseva b. J. Tjen 3-6 6-3 6-4

H. Baptiste b. T. Maria 7-5 6-2

C. McNally b. R. Masarova 6-2 7-5

[LL] K. Rakhimova b. S. Sierra 6-1 6-3