ATP Miami, Alcaraz: “Fonseca può tirare vincenti da ogni posizione, migliorerà molto presto”

Inizia con un successo, in pratica già migliorando il risultato del 2025, il cammino al Masters 1000 di Miami di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo batte 6-4 6-4 Joao Fonseca in una partita attesa, per quanto non indimenticabile, e stacca il pass per il terzo turno contro Sebastian Korda. Al termine di un incontro ricco di atmosfera, quasi da stadio, che ha anche elogiato nella conferenza post match.

D. Ottima partita. In campo hai parlato del pubblico numerosissimo, ma il pubblico era contro di te. Non è proprio una situazione normale. Sei un ragazzo di classe, ma è stato soddisfacente zittire il pubblico con il modo in cui hai giocato?

CARLOS ALCARAZ: “Vorrei solo dire che non era contro di me. Stavano tifando per lui. Quindi penso che sia una grande differenza. Direi che sono stati rispettosi, per la maggior parte della partita. Lo hanno semplicemente sostenuto quando dovevano farlo. Quindi è stato fantastico, e mi sono goduto tantissimo l’atmosfera. Non volevo zittire nessuno. Volevo solo fare il mio lavoro, il mio dovere e cercare di giocare al meglio, perché conosco Joao, so cosa è in grado di fare su un campo da tennis. Quindi ho cercato di rimanere concentrato, di non sentire nulla dal pubblico, e di andare avanti per tutto il tempo, e sono orgoglioso di essere riuscito a farlo. Ma allo stesso tempo mi sono divertito tantissimo con un’atmosfera così“.

D. Vi siete affrontati l’anno scorso, ma oggi era la prima partita ufficiale e sappiamo che è tutta un’altra storia. C’è stato qualcosa in Joao che ti ha sorpreso?

CARLOS ALCARAZ: “Devo dire che ci sono state alcune volte in cui ha tirato un punto vincente da dietro la linea di fondo con una palla morbida, per esempio, che io avevo semplicemente tagliato, che avevo preso come una palla alta, e da dietro la linea di fondo è riuscito a tirarmi un punto vincente. Onestamente, ne sono rimasto sorpreso, perché contro altri giocatori riesco semplicemente a rispondere al colpo successivo e a rientrare nel punto. Quindi contro di lui, è stata una storia completamente diversa. Sembra che possa a mettere a segno un vincente da qualsiasi posizione. Ed è impressionante. È questo che mi ha sorpreso di più. Ma allo stesso tempo, so di cosa è capace. Ottimi colpi, grande potenza. Ma affrontarlo per la prima volta è stata la cosa che mi ha colpito di più“.

D. Cambiamo prospettiva. Come pensi che questa esperienza possa aiutare Joao in futuro, quando affronterà Sinner,e te in queste due settimane? Cosa potrebbe trarne?

CARLOS ALCARAZ: “Come ho detto dopo la partita, mi ricordo quando ho giocato contro il miglior tennista del mondo mentre stavo emergendo, e mi ha aiutato davvero molto. Per il mio team quelle partite hanno fornito il feedback per capire cosa dovessi migliorare negli allenamenti. Sono abbastanza sicuro che lui e il suo team abbiano ottenuto il feedback di cui avevano bisogno per parlarne, e poi andare agli allenamenti e vedere cosa dovrebbe migliorare e come dovrebbe affrontare alcune situazioni.

Mi ricorda molto quando avevo la sua età e stavo emergendo, solo che dovrebbe scegliere l’opzione migliore. A volte sbaglia qualche colpo o un sacco di palle facili perché non sceglie i colpi giusti, la palla giusta, in certe situazioni. Quindi sono abbastanza sicuro che ce la farà, e in futuro, giocando contro il n. 1 e il n. 2 del mondo in tornei consecutivi, sono abbastanza sicuro che riceverà quel feedback, e lo vedremo molto migliorato molto presto“.

D. Ieri sera eri a guardare l’NBA, Doncic ha dato il meglio di sé. Ne sei rimasto davvero ispirato, l’ho notato dopo la partita. C’ero anch’io. La mia domanda è questa: hai vinto questo torneo e hai ottenuto grandi successi, ma il fatto di aver visto Luka ieri sera ti dà ulteriore ispirazione per affrontare questo torneo?

CARLOS ALCARAZ: “Credo di aver semplicemente assorbito la sua magia di ieri sera (sorride). Non dico che ricevo ispirazione venendo a un torneo, ma ammiro molto il fatto di essere davvero fortunato ad aver assistito a ciò che ha fatto ieri sera, scrivendo la storia con i Lakers. Sta scrivendo la storia praticamente in ogni partita che gioca. Provo grande ammirazione per quei giocatori e ho avuto modo di scambiare due chiacchiere con lui. Quindi spero solo, come ho detto, di aver preso quella magia da lui e spero che si manifesti in questo torneo“.