ATP Miami, Fonseca: “Alcaraz può fare tutto. Ha più armi di Sinner”

Ha fissato l’asticella, vuole sedersi al tavolo dei grandi, il suo talento trabocca ambizione. Ma a Joao Fonseca attualmente rimane tanta ammirazione per chi lo ha battuto e gli sta delle spanne avanti. Una di quelle sfide propedeutiche per il percorso di crescita con il brasiliano che, per sua stessa ammissione, avrà tanta da imparare. Il Sunshine Double di Joao è stata una full immersion nel dominio italo-spagnolo di questi anni tennistici. Se a Indian Wells aveva strappato applausi contro Jannik Sinner, non è andata altrettanto bene con Carlos Alcaraz in Florida: 6-4 6-4 ed eliminazione al secondo turno.

Per quanto sia scontato, il confronto tra le due sfide è stato il naturale focus della conferenza stampa di Fonseca. Con il brasiliano che ha parlato di sensazioni diverse e di avversari differenti, con Alcaraz più indecifrabile rispetto alla straordinaria metodica di Sinner. La strada è ancora lunga, ma nulla è precluso a un ragazzo per cui il pubblico, carioca e non, già stravede. Con il diretto interessato a sottolineare l’ebbrezza di giocare sotto gli occhi dei 17.000 spettatori dell’Hard Rock Stadium, record assoluto nella competizione.

D. Prima della partita hai parlato molto di come l’esperienza recente contro Sinner ti avrebbe aiutato in questa occasione. Quanto l’hai percepito? E ti stai già abituando di più a giocare contro questi grandi giocatori sui campi più importanti?

JOAO FONSECA: “Mi ha aiutato a capire i diversi tipi di gioco. Credo che Alcaraz abbia un arsenale più vasto rispetto a Sinner. Jannik è più simile a un robot che aggredisce la palla e fa tutto alla perfezione. Carlos, invece, sa fare tutto. Sa giocare con il topspin, sa sparare la palla, ha un buon movimento. Va a rete. Ha tutto. È più difficile capire il suo gioco.

Ti spezza molto il ritmo. E all’inizio non stavo servendo bene, e lui rispondeva bene alle seconde di servizio. Si è abituato di più al campo, e questo l’ho sentito molto. Forse all’inizio era un po’ più sotto pressione, proprio come me, ma ha ottenuto un break all’inizio del primo set e all’inizio del secondo, e poi ha giocato la sua partita con buoni colpi, andando a rete e avvicinandosi. Penso che il gioco di Jannik mi abbia aiutato a scendere in campo senza paura, cercando di giocare il mio gioco. Ma non ho sfruttato sfruttato le opportunità che ho avuto, e ovviamente lui ha giocato bene. È il numero 1 al mondo. Ma devo riflettere sui miei errori e cercare di migliorare”

D. Forse ne hai già parlato prima, ma hai giocato contro Carlos in alcune esibizioni a dicembre, e ovviamente l’hai visto giocare molte volte. Ma dopo aver affrontato i suoi colpi oggi, c’è stato qualcosa in particolare, ad esempio riguardo a uno dei suoi colpi o qualcosa che ti ha sorpreso, che ti ha lasciato di stucco?

JOAO FONSECA: “Sì, qualcosa del tipo di quello che ho appena

detto. Le esibizioni ovviamente sono un tipo di partita diverso. È entrato in campo qui con un po’ più di pressione. Io, lo stesso. Ma, come ho detto, lui cambia molto ritmo. Ha i tagli, ha il topspin, va più sugli angoli. Ha un po’ di tutto, non sai cosa ti aspetta, e se ti serve un servizio e poi una volée, o se invece devi servire largo e fare un colpo in profondità, non lo sai proprio.

Questa è la difficoltà di giocare contro di lui. Devi giocare una partita quasi perfetta. Quindi ho fatto del mio meglio, ho cercato di creare occasioni, ma quando ho avuto una palla break, ho sbagliato la risposta o lui ha servito bene. Quelle sono le occasioni che non posso perdere, ma è stata una bella partita, e penso che queste siano state le differenze che lui ha fatto oggi”

D. Stasera c’è stato un pubblico da record, oltre 17.000 persone. Quanto è stato divertente giocare in un’atmosfera del genere?

JOAO FONSECA: “Beh, è stato fantastico, c’era un pubblico fantastico. È sempre bello giocare contro qualcuno che è molto bravo, con un grande carisma, e avere il pubblico dalla propria parte… Credo che il rapporto fosse più o meno 60/40 a mio favore. Direi qualcosa del genere. 70 a 30? (Sorride.) Sì, qualcosa del genere, ma c’era un’atmosfera fantastica. Rispettano Carlos ed è stata una partita divertente. Ha giocato alcuni colpi incredibili. Penso sia stato bello per il pubblico”