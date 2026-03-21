ATP Miami, notte grigia! Cobolli sorpreso da Collignon, fuori Darderi e Arnaldi

Non fosse stato per la vittoria di Matteo Berrettini su Bublik, venerdì 20 marzo sarebbe stata una giornata tremenda per il tennis azzurro, quantomeno a livello maschile. Tre incontri su quattro persi. E, se Arnaldi può anche starci visto l’avversario e il periodo di forma, fa decisamente più rumore l’uscita all’esordio di Flavio Cobolli in quel di Miami, per mano di Raphael Collignon. Come anche il debutto con una sconfitta di Luciano Darderi, pur essendo Landaluce un ottimo prospetto. In attesa di Jannik Sinner, dunque, Berrettini è il solo italiano già al terzo turno del 1000 della Florida.

Miami indigesta per Cobolli

Un problema alla spalla destra incide sulla partita del romano, che chiama due volte un medical timeout. Di fatto non entrando mai realmente nel match contro un eccellente Collignon, dominante in risposta con ben quattro break, e molto presente e aggressivo al servizio. Il belga porta a casa il match per 7-5 6-3, una vittoria netta che testimonia un incontro in bilico solo a tratti. Si chiude con una sconfitta, la quarta vittoria su sei di Collignon contro un top 20, la campagna nordamericana di Flavio, che rivedremo sulla terra. La svolta della sua stagione nel 2025 arrivò proprio dopo Miami, con la vittoria del primo titolo a a Marrakech. Situazione ben diversa, da top 15, in questo 2026. Un po’ di riposo, e per Flavio sarà fondamentale ripartire con il piede giusto: dai prossimi mesi aumenteranno i punti da difendere.

Darderi e Arnaldi non brillano

Martin Landaluce ha le stimmate del grande giocatore, questo è sotto gli occhi di tutti. Non sarà forse mai un assoluto fenomeno, ma offre dell’ottimo tennis. Soprattutto sul cemento, pur essendo spagnolo. Ne ha fatto le spese Luciano Darderi, battuto 6-3 6-7(4) 6-4 alla prima partita effettiva da top 20, messo in difficoltà dai 40 vincenti di Landaluce. Una partita aggressiva, spettacolare, del giocatore spagnolo, che ha chiuso al primo match point dopo aver annullato una palla del 5-5 nel terzo set.

Non aveva chiuso al primo match point, e in realtà neanche al quinto, invece Alexander Shevchenko contro Matteo Arnaldi. L’azzurro, prima di una sospensione per oscurità sul 5-5 nel secondo set, ha avuto la grinta e la forza di lottare, la sua qualità migliore, tentando di rimanere attaccato alla partita. Ma, ciononostante, nel terzo si è sciolto sotto la qualità e l’ottima resa da fondo di Shevchenko, uscito vincitore per 7-6(5) 6-7(5) 6-2 dalla contesa, prendendo il largo nel parziale decisivo. Continua la crisi per Arnaldi, scivolato al n.101 e ancora a secco di vittorie ATP nel 2026.