Esiste un “Caso Australia”?: analisi dei recenti casi di doping dei tennisti aussie

Non è un mistero che il tennis australiano stia attraversando una sorta di fase turbolenta, ma la recente squalifica di quattro anni inflitta dall’ITIA a Marinko Matosevic sembra aver segnato un punto di non ritorno. Il verdetto, arrivato questa settimana, condanna l’ex Top 40 per una serie di gravi violazioni commesse tra il 2018 e il 2020 — tra cui doping ematico e uso di clenbuterolo — proprio mentre ricopriva il ruolo di allenatore nel circuito. Un evento, quest’ultimo, che ha spinto Ben Rothenberg a pubblicare su Bounces un’analisi dai toni durissimi, in cui si ipotizza che il caso Matosevic non sia che la punta dell’iceberg di un malessere culturale molto più radicato nel continente oceanico.

Il peso del precedente Purcell

Per sostenere la sua tesi, Rothenberg “unisce i puntini” richiamando la squalifica di 18 mesi subita lo scorso anno da Max Purcell. Sebbene il nativo di Sydney si sia difeso parlando di un errore legato a un’infusione endovenosa, il giornalista americano pone l’accento sulla condotta dell’atleta: secondo le supposizioni dell’autore, il tentativo di Purcell di occultare le ricevute e di giustificare la procedura simulando un malessere non sarebbe un caso isolato, ma l’indizio di una strategia deliberata per aggirare i protocolli anti-doping che accomunerebbe diversi atleti della stessa nazionalità.

La matematica del sospetto

Un punto cardine del ragionamento di Rothenberg risiede in una sproporzione statistica difficilmente ignorabile. Nonostante l’Australia sia una superpotenza del tennis, il numero di suoi giocatori nei primi 300 del mondo è inferiore a quello delle altre nazioni Slam; eppure, il tasso di condanne anti-doping pro capite registrato negli ultimi anni è il più alto a livello globale. Partendo da questa anomalia numerica, che peraltro trascura di sottolineare come gli abitanti dell’Australia siano molto inferiori a quelli di tutte le altre potenze tennistiche, l’autore ipotizza che esista una falla educativa sistemica o una pressione interna che spinge gli atleti verso “scorciatoie” pericolose, un fenomeno che l’ITIA starebbe monitorando con crescente attenzione.

Il “triangolo di Bali” e le zone grigie

L’analisi si spinge verso una congettura geografica inquietante, identificando nell’isola di Bali un possibile “porto franco” per pratiche vietate. Rothenberg fa notare come Matosevic, Purcell e Thomas Fancutt siano stati tutti sanzionati per violazioni avvenute proprio in Indonesia. Secondo la tesi del giornalista, che anche qui non sottolinea come Bali sia una delle destinazioni più gettonate per i vacanzieri australiani e che quindi possa essere in un certo senso naturale per gli “aussie” recarsi nell’isola per un ampio ventaglio di attività, la facilità di accesso a determinate cliniche e standard normativi più permissivi avrebbero creato una zona grigia dove i tennisti australiani si sentirebbero al riparo dai rigidi controlli del Tour, trasformando un paradiso turistico in un centro nevralgico per pratiche proibite.

La cultura del silenzio a Miami

Un altro passaggio critico riguarda la reazione del movimento australiano di fronte a queste accuse, esemplificata dai recenti scambi avvenuti al Miami Open. Rothenberg interpreta la strenua difesa di Alexei Popyrin verso Purcell e il secco “no” di Alex de Minaur alla domanda su un possibile problema sistemico come un tentativo di erigere un “muro di gomma”. Per l’autore, questa riluttanza a discutere apertamente della questione suggerisce — nella sua visione dei fatti, ça va sans dire — un ambiente troppo chiuso su se stesso, che preferisce la protezione dei propri membri a una necessaria e trasparente autocritica.

L’influenza dei leader: il caso Hewitt

Non si risparmiano nemmeno le icone nazionali. Il buon Ben collega l’atmosfera di insofferenza generale alla squalifica di due settimane inflitta al capitano di Coppa Davis, Lleyton Hewitt, per aver spintonato un addetto ai test anti-doping a Malaga. Il giornalista, infatti, suppone che se persino la guida tecnica della nazionale mostra una tale mancanza di rispetto verso le autorità di controllo, il messaggio che arriva ai giovani sia devastante: l’ITIA sarebbe non un garante dell’integrità, ma un ostacolo burocratico da contrastare, anche fisicamente.

Un bivio per Tennis Australia

In definitiva, quella di Ben Rothenberg è una vera e propria chiamata alle armi per le istituzioni sportive australiane. Sebbene le sue rimangano interpretazioni e supposizioni personali, il quadro d’insieme che ne deriva è quello di un movimento al cospetto di un bivio identitario. L’autore conclude suggerendo che, senza un’ammissione di colpa e una riforma radicale dei valori interni, l’Australia rischia di veder macchiata la sua gloriosa tradizione, passando da culla di leggende a caso di studio su come un sistema d’eccellenza possa scricchiolare sotto il peso del sospetto.