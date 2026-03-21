WTA Miami: Pegula e Keys avanzano, Jovic domina Badosa, Fernandez lotta. Bene anche Zheng

Prosegue il programma dei trentaduesimi di finale al Miami Open, con la seconda tornata che conferma le gerarchie: nei primi match di giornata avanzano tutte le teste di serie, tra vittorie nette e prestazioni convincenti in vista dei sedicesimi.

[23] Q. Zheng b. S. Stephens 6-3 6-2

Qinwen Zheng, testa di serie numero 23, supera Sloane Stephens 6-3 6-2 in un’ora e 20 minuti, mostrando solidità e maturità nei momenti chiave. Dopo un avvio in salita, con un break subito nel primo set, la cinese – attuale numero 26 del ranking – ha rapidamente preso il controllo grazie a un servizio efficace e a una maggiore consistenza negli scambi. Stephens, entrata in tabellone con una wild card, non è riuscita a reggere il ritmo da fondo e ha progressivamente ceduto campo. Zheng si prepara a un test più impegnativo, ma superabile contro Madison Keys.

[5] J. Pegula b. F. Jones 6-1 3-0 (rit.)

Jessica Pegula, numero 5 del mondo e una delle giocatrici più continue sul cemento, archivia rapidamente la pratica Francesca Jones: 6-1 3-0 prima del ritiro della britannica per problemi fisici.

Il primo set è un monologo dell’americana, chiuso in appena 25 minuti senza concedere opportunità. Pegula, che negli ultimi anni si è stabilmente mantenuta tra le migliori del circuito con titoli e piazzamenti nei grandi tornei, è certamente una delle contender credibili per il titolo.

[18] I. Jovic b. P. Badosa 6-2 6-1

La prestazione più netta arriva da Iva Jovic, giovane statunitense e testa di serie numero 18, che travolge Paula Badosa con un perentorio 6-2 6-1.

La partita dura poco più di un’ora e conferma il momento complicato della spagnola, frenata da problemi fisici e da un rendimento al servizio molto deficitario: 10 doppi falli e appena il 14% di punti vinti con la seconda. Jovic, considerata una delle nuove promesse del circuito, gioca invece un match autoritario, sfruttando ogni passaggio a vuoto dell’avversaria e chiudendo senza esitazioni. Per lei ora un banco di prova contro la vincente tra Naomi Osaka e Talia Gibson.

[26] L. Fernandez b. O. Selechmet’eva 7-6(1) 6-3 6-1

Più combattuto il match tra Leylah Fernandez e Oksana Selechmet’eva, deciso in tre set: 7-6(1) 3-6 6-1 dopo oltre due ore e mezza.

La canadese, testa di serie numero 26, rischia nel primo set – dove annulla un set point – ma domina il tie-break. Dopo un calo nel secondo, Fernandez cambia marcia nel terzo, imponendo ritmo e intensità fino alla chiusura. Per lei si prospetta ora una sfida di alto livello contro Pegula, già delineata nel tabellone e tra le più interessanti del prossimo turno.

[15] M. Keys b. E.G. Ruse 6-0 6-3

Vittoria netta per Madison Keys, che supera Elena-Gabriela Ruse con il punteggio di 6-0 6-3 in poco più di un’ora di gioco. L’americana parte in modo travolgente, dominando il primo set chiuso in appena 19 minuti senza concedere nulla all’avversaria.

Nel secondo parziale il match si fa più equilibrato, ma Keys mantiene il controllo degli scambi e alza il livello nei momenti decisivi: il break arriva nell’ottavo gioco, prima della chiusura senza esitazioni al servizio con il primo match point. Una prestazione solida e concreta che le vale l’accesso al turno successivo.