ATP Miami: avanzano Zverev, Tiafoe e Cerundolo. Shock Shelton

Cerundolo non sbaglia, ora sfida Medvedev

[18] F. Cerundolo b. T. A. Tirante 6-4 6-2

Nel derby argentino, Francisco Cerundolo [18] ha confermato il pronostico superando Thiago Agustin Tirante con un netto 6-4 6-2 in circa un’ora e mezza.

Il primo set è stato il più equilibrato, caratterizzato da diversi break e da una certa difficoltà di entrambi nel mantenere il servizio. A fare la differenza è stato l’allungo finale di Cerundolo, che ha sfruttato il secondo set point per chiudere 6-4.

Nel secondo parziale, invece, il match ha preso una direzione chiara: Cerundolo ha alzato il livello senza concedere palle break, dominando fino al 6-2 conclusivo. Ora lo attende una sfida inedita e affascinante contro Daniil Medvedev.

Humbert impeccabile, Diallo si arrende

[31] U. Humbert b. G. Diallo 6-1 6-4

Prestazione solida e senza sbavature per Ugo Humbert [31], che ha regolato Gabriel Diallo con un convincente 6-1 6-4.

Il francese ha imposto il proprio ritmo fin dalle prime battute, dominando il primo set e mantenendo sempre il controllo anche nel secondo. Diallo ha provato a restare in partita salvando tre match point nel nono gioco, ma ha dovuto arrendersi nel turno di servizio successivo.

Numeri alla mano, Humbert non ha concesso neppure una palla break. Al prossimo turno affronterà Alexander Shevchenko, contro cui è avanti 3-0 nei precedenti.

Zverev in controllo, obiettivo rilancio a Miami

[3] A. Zverev b. [WC] M. Damm 6-2 6-4

Alexander Zverev [3] ha rispettato le attese superando la wild card americana Martin Damm con il punteggio di 6-2 6-4.

Il tedesco ha gestito il match con autorità contro il 22enne statunitense, alla sua prima esperienza contro un Top 10 ATP. Con questo successo, Zverev raggiunge quota 20 vittorie in carriera a Miami (20-10 il bilancio) e rilancia le sue ambizioni nel torneo, dove il miglior risultato resta la finale del 2018.

Nel prossimo turno affronterà Marin Cilic, con cui conduce nettamente i precedenti (7-1).

Cilic, rimonta da brividi contro Nakashima

M. Cilic b. [27] B. Nakashima 2-6 6-4 7-6(7)

Uno dei match più spettacolari di giornata è stato quello tra Marin Cilic e Brandon Nakashima [27], vinto dal croato in rimonta per 2-6 6-4 7-6(7).

Dopo un primo set dominato dall’americano, Cilic ha cambiato marcia nel secondo, prima di imporsi al termine di un tie-break decisivo al cardiopalma, in cui ha anche salvato match point.

Curioso il dato statistico: Cilic ha chiuso con un punto totale in meno rispetto a Nakashima (94 a 95), ma ha fatto la differenza con un tennis più aggressivo, mettendo a segno ben 40 vincenti contro i 24 dell’avversario.

Tiafoe accelera dopo un primo set complicato

[19] F. Tiafoe b. A. Cazaux 7-6(1) 6-1

Frances Tiafoe [19] ha superato Arthur Cazaux con il punteggio di 7-6(1) 6-1.

Il primo set è stato combattuto, con l’americano che non ha sfruttato due set point prima di dominare il tie-break. Da quel momento in poi, la partita è cambiata radicalmente: Tiafoe ha preso il controllo totale, approfittando anche dei numerosi errori del francese (43 non forzati).

Nonostante Cazaux abbia messo a segno più vincenti (22 contro 10), la maggiore solidità di Tiafoe ha fatto la differenza. Al prossimo turno sfiderà il ceco Mensik, che ha vinto il loro unico precedente in Coppa Davis.

Shevchenko sorprende Shelton: colpo del torneo

A. Shevchenko b. [8] B. Shelton 6-7(3) 7-6(3) 6-3

La sorpresa più grande arriva dal match tra Alexander Shevchenko e Ben Shelton [8], con il kazako vincitore in rimonta per 6-7(3), 7-6(3), 6-3.

Shelton, dopo l’ottimo avvio di stagione culminato con i quarti di finale agli Australian Open e il titolo a Dallas, sembra pagare un calo fisico e mentale. Dopo aver vinto il primo set, ha avuto anche la chance di chiudere il match nel secondo (4-5, 15/30), ma non è riuscito a concretizzare.

Shevchenko ha alzato il livello nei momenti chiave, conquistando il tie-break del secondo set e prendendo poi il controllo nel terzo, dove Shelton ha ceduto immediatamente il servizio senza più riuscire a rientrare.

Per il kazako si tratta della terza vittoria in carriera contro un Top 10 e di un successo che lo lancia come possibile outsider del torneo.