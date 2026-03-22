Italia premiata ai Tennis Europe Awards. Binaghi: “Siamo orgogliosi. Obiettivo? Rimanere protagonisti”

Ennesimo successo per il tennis azzurro. Ai Tennis Europe Awards relativi alla stagione 2025, l’Italia ha vinto per la quarta volta consecutiva lo European Tennis Trophy, dimostrandosi nuovamente la potenza da battere del tennis europeo. La FITP ha ricevuto il premio anche nelle sezioni Professional Tennis e Beach Tennis, che sono due delle cinque categorie che concorrono al punteggio finale utilizzato per stilare la graduatoria.

La @federtennis vince ancora una volta il premio come miglior nazione in assoluto ai @TennisEurope Awards 👏



Trionfo anche nelle categorie del tennis professionistico e del beach tennis 🥇 pic.twitter.com/EyFSXwfxD9 — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) March 22, 2026

Questi riconoscimenti vengono assegnati dal 1991 e, per il quarto anno filato, i risultati conquistati dall’Italia si sono contraddistinti ancora una volta tra i 44 Paesi in gara. È importante puntualizzare che non tutte le categorie pesano allo stesso modo – il Professional Tennis è di gran lunga la sezione che elargisce più punti. La somma dei punti ottenuti da un Paese in ogni categoria determina il punteggio finale ottenuto da una Nazione. Per quanto riguarda gli altri premi, la Repubblica Ceca ha trionfato nella categoria Junior Tennis, la Germania nel Senior Tennis e l’Olanda nel Wheelchair Tennis.

Binaghi: “Confermarsi al vertice è sempre più difficile che arrivarci”

“In Italia il tennis è oggi vissuto con una passione e una partecipazione senza precedenti”, ha dichiarato Angelo Binaghi, Presidente della Federazione italiana tennis e padel. “È anche grazie a questa straordinaria energia che il nostro movimento continua a ottenere risultati di altissimo livello. Confermarsi al vertice è sempre più difficile che arrivarci, ed è proprio per questo che questo nuovo successo ci rende particolarmente orgogliosi. L’Italia continua a distinguersi in tutte le discipline del nostro sport — dall’attività di base al professionismo, fino al beach tennis — a dimostrazione della solidità del nostro sistema”.

“È il risultato dell’impegno costante di atleti, tecnici, dirigenti e circoli”, ha continuato Binaghi. “Ma anche della capacità di guardare avanti senza compiacersi mai troppo di quanto attenuto. Il nostro obiettivo è restare protagonisti attraverso il lavoro quotidiano e continuare a porci obiettivi sempre più ambiziosi. Speriamo dunque di non fermarci qui e di avere ancora in futuro il piacere di ritrovarci tra i vostri premiati”, ha chiosato il Presidente FITP.