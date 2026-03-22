Miami Open, il programma di domenica 22: alle 16 Paolini vs Ostapenko, non prima di mezzanotte Berrettini vs Vacherot

Sul Centrale spiccano Alcaraz-Korda e Fils-Tsitsipas

Di Luca De Gaspari
Jasmine Paolini - WTA Indian Wells (@ Ubitennis)

“Domenica Bestiale” al Miami Open, con un programma fitto ma ben distribuito sui campi principali. In chiave italiana, occhi puntati soprattutto su Jasmine Paolini, attesa da un confronto delicato con Jelena Ostapenko (ore 16), e su Matteo Berrettini, chiamato a chiudere il Grandstand contro Valentin Vacherot (non prima di mezzanotte). In cartello anche diversi match di peso, da Alcaraz-Korda a Fils-Tsitsipas, passando per il Opelka-Fritz.

Programma domenica 22 marzo 2026

Incontri di terzo turno

Stadium

Dalle 17:00 italiane

  • L. Fernandez vs J. Pegula (5)

Non prima delle 18:00

  • R. Opelka vs T. Fritz (6)

A seguire

  • C. Alcaraz (1) vs S. Korda (32)

Non prima delle 24:00

  • A. Sabalenka (1) vs C. McNally

Non prima dell’1:30

  • A. Fils (28) vs S. Tsitsipas

Grandstand

Dalle 16:00 italiane

  • E. Quinn vs J. Lehecka (21)

Non prima delle 18:30

  • E. Svitolina (9) vs H. Baptiste

A seguire

  • E. Rybakina (3) vs M. Kostyuk (27)

A seguire

  • Q. Zheng (23) vs M. Keys (15)

Non prima delle 24:00

  • M. Berrettini vs V. Vacherot (24)

Butch Buchholz

Dalle 16:00 italiane

  • J. Ostapenko (25) vs J. Paolini (7)

A seguire

  • R. Jodar vs T. M. Etcheverry (29)

A seguire

  • T. Paul (22) vs R. Collignon

Non prima delle 21:00

  • M. Landaluce vs K. Khachanov (14)

Court 1

Dalle 16:00 italiane

  • E. Alexandrova (11) vs J. Cristian (34)

A seguire

  • I. Jovic (18) vs T. Gibson
