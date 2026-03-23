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WTA Miami: Errani e Paolini faticano al servizio ma raggiungono i quarti in doppio

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno dovuto cancellare ben dieci palle break alle loro avversarie. Sono comunque ai quarti di finale senza aver mai perso un set

Di Paolo Pinto
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Sara Errani e Jasmine Paolini, Indian Wells 2026 (@Ubitennis)

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Sara Errani e Jasmine Paolini rifilano un doppio 6-4 alla coppia composta da Tereza Mihalikova e Olivia Nicholls in 1h 23′. Le azzurre, teste di serie n. 1 nel torneo di doppio femminile, accedono ai quarti di finale senza perdere neanche un set. Molto fallose al servizio le avversarie, che commettono cinque doppi falli. Italiane che hanno servito l’80% di primein campo, ma che hanno dovuto salvare ben dieci palle break delle dodici concesse.

Tre break consecutivi avviano il match e danno alle italiane la chance di salire 3-1. Avanti di due break, Errani e Paolini vanno a servire per il primo set ma subiscono la reazione di Mihalikova e Nicholls. Al primo set point e dopo aver cancellato una chance di 5-5 alle avversarie, le azzurre chiudono 6-4. Secondo set più lineare, ma italiane in difficoltà nel quarto e nell’ottavo game in cui risalgono da 0-40. Nel nono gioco le teste di serie n. 1 piazzano il break che decide definitivamente il match.

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