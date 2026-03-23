WTA Miami: Sabalenka senza problemi, tutto facile anche per Pegula

[1] A. Sabalenka b. [23] Q. Zheng 6-3 6-4

Aryna Sabalenka continua la sua corsa verso il Sunshine Double al Miami Open 2026. Nessun problema nell’ottavo di finale contro Qinwen Zheng chiuso in 1h 26′ in 6-3 6-4. Giocare contro la n. 1 del mondo è sempre complicato, farlo mettendo in campo il 41% di prime palle è cosa impossibile. La bielorussa ha approfittato della giornata “no” al servizio della cinese e ha spinto in risposta mettendo in difficoltà la n. 26 del mondo.

Primo set in cui Zheng ha fatto registrare il 34% di prime messe in campo, mentre la n. 1 del mondo ha archiviato agevolmente il parziale con appena 6 vincenti. Tutto facile sino al 5-1, poi Sabalenka si è rilassata un attimo, fallendo due set point e riaprendo i giochi. Chiuso il primo set 6-3, il secondo è stata la fotocopia del primo parziale, con la cinese che ha provato a lottare.

Sabalenka si è trovata 0-30 sia nel primo che nel terzo gioco. Zheng è riuscita a risalire ma nel terzo game non ha completato la rimonta subendo i colpi in spinta della sua avversaria. Ottenuto il break ha sigillato la situazione salendo 4-2. Sul 4-3 la bielorussa ha smarrito la prima di servizio e, complici un paio di errori, è finita sotto 0-40. Il servizio le ha dato una grossa mano e, sul 30-40, una sciagurata risposta di rovescio finita a metà rete ha affossato le speranze di Zheng di riaprire i giochi.

Sabalenka ha gestito bene la situazione e, con un parziale di 7-0, si è portata 5-3 0-30. La cinese ha limitato i danni, ma la n. 1 del mondo ha chiuso il match tenendo il servizio a “0”. Ora sfiderà Baptiste.

Per Sabalenka quella degli ottavi a Miami è stata la nona vittoria di fila, la ventesima nei 21 incontri disputati in stagione. Nel 2026 ha perso solo da Rybakina nella finale dell’Australian Open.

[5] J. Pegula b. J. Cristian 6-4 6-1

Bastano 69′ a Jessica Pegula per avere la meglio di Jaqueline Cristian con il punteggio di 6-4 6-1. Gara a senso unico in favore dell’americana che ha saputo esaltarsi dinanzi al pubblico di casa. Con la prima di servizio ha fatto la differenza Pegula, mettendo in campo il 68% di prime palle e ottenendo con essa l’85% di punti, 23/27.

Primo set nel quale Pegula ha avuto quattro chance, tre consecutive, per salire 3-0 con doppio break. Cristian ha limitato i danni tenendo bene i suoi turni di servizio. Pegula ha chiuso agevolmente il primo set, 6-4, mentre non c’è stata gara nel secondo. Cinque giochi consecutivi hanno sancito il 6-1 finale per l’americana. Adesso Pegula attende la vincente della sfida tra Rybakina e Gibson.