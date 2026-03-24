ATP Miami, Cerundolo: “Non mi aspettavo di vincere 6-0. Lo avevo visto giocare in tv e …”

Francisco Cerundolo ricorderà a lungo questo Master1000 di Miami. Avvio di match strepitoso dell’argentino che, contro Daniil Medvedev, si è trovato sopra di un set e un break. Poi il russo ha tirato fuori gli artigli per invertire la tendenza e riequilibrare la gara. Alla fine, però, l’albiceleste ha mostrato più lucidità e si è guadagnato l’accesso agli ottavi.

Per l’argentino si è trattata della 16^ vittoria contro un Top Ten. Sulla sua superficie preferita è riuscito a battere un ex numero uno al mondo in un torneo che lo ha visto tagliare il traguardo della semifinale nel 2022, i quarti sia nel 2023 che nel 2025.

ATP Miami, Cerundolo: “Mi è venuto di tuffarmi”

“Sono molto felice per il successo, sapevo che sarebbe stata una partita durissima contro uno dei pochi giocatori che non avevo mai affrontato. Lo avevo visto giocare in tv e qualche volta ci siamo allenati insieme”, ha detto a ‘ESPN’.

L’argentino ha poi raccontato le emozioni vissute nel primo set, dominato nettamente: “Non mi aspettavo di vincere 6-0, considerando come stava giocando quest’anno, ma forse era stanco e ne ho approfittato. Ho cercato di rallentare un po’ i ritmi e di non giocare sempre allo stesso modo, perché è un giocatore che contrattacca molto bene. La partita è cambiata tanto: quando l’altro è in difficoltà e poi si riprende, ti chiedi cosa puoi fare di più, ma non c’era molto altro da fare. Comunque sono molto contento, perché è uno dei migliori su questa superficie”.

Infine ha parlato di un episodio che lo ha messo in difficoltà fisicamente: “Il fastidio? Mi è venuto in mente di tuffarmi, ma sono caduto male e ho colpito ginocchio e anca, spero non sia nulla di grave”. Se non si tratterà di un infortunio serio, per Cerúndolo si apre una grande occasione per conquistare punti importanti a Miami.