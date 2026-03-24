WTA Miami, Gauff: “Non vorrei avere figli mentre sono ancora in attività”

Una Coco Gauff a corrente alternata è bastata per sconfiggere la romena Sorana Cirstea negli ottavi di finale del Miami Open. La numero 4 del mondo ha raggiunto così per la prima volta i quarti di finale del torneo, diventando la giocatrice più giovane nel circuito WTA Tour a raggiungere i quarti in tutti i tornei 1000 dal 2009. “Immagino che non potesse andare diversamente se non lavorando sodo”, ha dichiarato Gauff a proposito del traguardo raggiunto nel torneo di casa. L’americana affronterà adesso Belinda Bencic: “ Anche lei sta facendo una grande stagione“, ha affermato la statunitense.

D: Coco, cosa ne pensi della tua partita di oggi?

COCO GAUFF: “Penso che oggi sia stata una buona giornata. Voglio dire, avevo molto slancio. È cambiato tutto molto velocemente. Ma questo è il tennis. Si tratta di imparare da quei momenti come rimanere al top. Sorana è ovviamente una grande giocatrice e sta vivendo anche una grande stagione. Sapevo che oggi non sarebbe stato facile”

D. Hai dovuto gestire molte situazioni là fuori. Un’avversaria difficile. C’è stato anche uno spettatore che si è sentito male. Raccontaci un po’ come hai affrontato tutto questo.

COCO GAUFF: “Sorana è ovviamente un’avversaria difficile, come ho detto. Sta vivendo una grande stagione. So che è la sua ultima e ho la sensazione che entri in ogni partita senza nulla da perdere.

Per quanto riguarda la tifosa, ho sentito che sta bene. È una buona notizia. C’è stata un po’ di attesa. Avrei preferito una risposta medica un po’ più veloce. Mi è sembrato che siano passati 10 minuti…e in realtà non è arrivato nessuno. Il mio fisioterapista è stato quello che è andato lì. Sono solo felice di sapere che sta bene. Ero un po’ preoccupata perché da dove eravamo seduti sembrava che non si muovesse. Hanno detto che era più un problema alla gamba, poi è svenuta per lo shock”

D. Il tuo primo quarto di finale a Miami. È un sollievo? Sei emozionata? E anche riguardo al fatto di andare sempre al terzo set.

COCO GAUFF: “Immagino che non potesse succedere in altro modo se non lavorando duro. Penso che nelle volte precedenti in cui ho giocato qui ho avuto partite difficili. Forse mentalmente non ero presente. Oggi volevo solo restare mentalmente concentrata”

D. C’è stata una grande volée sul match point. Sei stata numero 1 nel doppio. Sei andata su Twitter e hai visto gente dire che dovresti venire più spesso a rete. Che rapporto hai con i social media, con Twitter? Lo usi spesso?

COCO GAUFF: “In realtà l’ho visto su Threads. Mi sono confusa, non era Twitter. Sto facendo una pausa da Twitter, è un po’ tossico. Devo ricordarmi quella parte del mio gioco. È qualcosa che alleniamo molto, i miei allenatori lo incoraggiano tanto. In partita si tratta solo di ricordare quello che si prova in allenamento e fidarsi. Mi considero una giocatrice che sa giocare decentemente a rete. Non sono la migliore, ovviamente, ma nemmeno la peggiore. Devo solo ricordarmi che posso fare delle buone volée. A volte le volée sono anche la scelta più semplice perché richiedono meno pensiero. È davvero difficile pensarci troppo su una volée”

D. All’inizio della settimana hai detto che forse vorresti diventare madre dopo la carriera tennistica. Tra la fatica della stagione e i sacrifici che fai, è qualcosa a cui pensi spesso?

COCO GAUFF: “No, in realtà non penso molto alla vita dopo il tennis in questo momento. Di sicuro non vorrei avere figli mentre gioco, quindi… su questo sono abbastanza sicura.

Non si sa mai. Serena, Venus e tante altre hanno detto cose simili. Io però non mi ci vedo. Non ho davvero pensato alla vita dopo il tennis. Di sicuro non voglio fare l’allenatrice o cose del genere. Probabilmente non mi vedrete lì. All’inizio dicevo niente commenti televisivi, ma in realtà sembra divertente. Forse potrei considerarlo. Non ho ancora pensato così avanti”

D. Ieri Tennis Channel ha mostrato un grafico sul tuo lancio di palla nel servizio. L’hai visto?

COCO GAUFF: “Sì, l’ho visto”

D. Cosa ne pensi? Quanto conta il movimento del servizio rispetto al lancio di palla? È qualcosa su cui ti concentri? Ti hanno paragonato a Elena.

COCO GAUFF: “Lei è la migliore al servizio nel circuito. Devo arrivare a quel livello (sorridendo). È qualcosa su cui sto lavorando. So che il mio lancio non è costante come vorrei. Quando arriva la pressione, a volte non ti importa nemmeno se l’avversaria capisce dove servi: vuoi solo mettere la palla in campo. È sicuramente qualcosa su cui sto cercando di migliorare per essere più costante.

Alla fine è qualcosa su cui lavoro in allenamento e cerco di ricordare in partita. Cerco anche di fare ciò che mi viene più naturale. Mi piacerebbe arrivare al livello di qualcuno come Elena, dove è sempre perfetto“

D. Prima parlavi dell’aspetto mentale. È questo il motivo per cui in passato non hai fatto benissimo qui? Quanto incide anche la pressione di giocare praticamente in casa?

COCO GAUFF: “Ogni volta che gioco qui sento sempre uno strato in più di pressione. Vedi volti familiari tra il pubblico. Non vuoi deluderli. Quest’anno sono arrivata con la mentalità di godermi l’ambiente e la partita, invece di concentrarmi sul risultato. Anche se ho avuto partite difficili qui, mi sono divertita molto. La cosa più importante è affrontare questi tornei abbracciando la situazione invece di subirne la pressione”