Wta Miami, la legge del 6-2: bene Rybakina, Bencic travolge Anisimova

E.Rybakina b T.Gibson 6-2 6-2

La corsa di Talia Gibson si ferma dove spesso finiscono le storie più belle quando dall’altra parte della rete si incrocia la solidità del vertice. È quello che accade alla protagonista di una settimana da ricordare ma costretta a fermarsi davanti a Elena Rybakina in quel di Miami. Il 6-2 6-2 finale è netto, ma soprattutto racconta di un match in cui la numero 2 del mondo non lascia mai spazio a interpretazioni.

L’australiana arrivava agli ottavi dopo un percorso sorprendente, costruito tra qualificazioni e vittorie pesanti con Osaka e Jovic. Un torneo in crescita, accompagnato anche dal buon momento già mostrato a Indian Wells, ma nel match con la kazaka il margine ipotetico di vittoria si riduce drasticamente, fin dal primo game con un break immediato ed un ritmo imposto con continuità.

Gibson prova a restare dentro la partita, a dare profondità agli scambi e a non farsi travolgere, ma ogni tentativo viene assorbito e ribaltato dalla pulizia e dalla potenza della kazaka. Il primo set scivola via senza sussulti, con un secondo break che chiude il parziale e fotografa una superiorità evidente nei momenti chiave.

Il secondo set non cambia direzione. Gibson mostra anche buoni segnali nei primi turni di battuta, ma non riesce mai a consolidare. Rybakina alza progressivamente la pressione in risposta, trova il break nel quinto game e da lì in poi non concede più appigli. Arriva anche una seconda rottura, mentre al servizio la kazaka resta praticamente intoccabile: una sola palla break concessa in tutto il match, annullata senza esitazioni.

In poco più di un’ora, 62 minuti, la pratica è chiusa. Senza picchi appariscenti, ma con una continuità che è forse il segnale più forte: Rybakina torna nei quarti di Miami.

B.Bencic b A.Anisimova 6-2 6-2

Se Rybakina ha imposto la sua superiorità con il peso dei colpi, Belinda Bencic ha costruito la propria vittoria a Miami su un altro piano, fatto di precisione, timing e pulizia esecutiva. Il 6-2 6-2 inflitto ad Amanda Anisimova è il risultato di una partita controllata dall’inizio alla fine, in cui la svizzera non concede mai il ritmo all’avversaria.

Il match resta in equilibrio solo nelle prime fasi. Sul 2-2 del primo set, Bencic cambia marcia: accorcia gli scambi, anticipa con continuità e soprattutto costruisce una giornata quasi perfetta al servizio. L’87% di prime in campo è il dato che spiega più di tutti l’andamento della partita, perché impedisce ad Anisimova di entrare davvero negli scambi con aggressività.

Da quel momento in poi, il match prende una direzione chiara. La svizzera muove bene la palla, trova profondità e costringe l’americana a giocare sempre in rincorsa. I break arrivano con naturalezza, senza strappi improvvisi ma come conseguenza di una pressione costante e metodica.

Anisimova prova a restare agganciata, ma non riesce mai a incidere nei momenti chiave. L’unica palla break concessa da Bencic arriva a match ormai indirizzato, sul 6-2 4-1, e viene annullata senza complicazioni: è l’unico passaggio in cui si intravede una minima possibilità di riapertura, subito cancellata.

La chiusura arriva senza tensioni, in una partita che scorre lineare e che restituisce l’immagine di una Bencic estremamente centrata. Per la svizzera si tratta del dodicesimo quarto di finale in carriera in un WTA 1000, il secondo a Miami dopo la semifinale del 2022.