Challenger

Challenger Napoli, Cinà non si ferma più: “Vittoria importante, nonostante la caviglia si sia gonfiata”

Il siciliano gioca in maniera solida, sfruttando anche il pubblico, e batte il connazionale per qualificarsi ai quarti

Di Francesco De Salvin
2 min di lettura 💬 Vai ai commenti
Federico Cinà – ATP Pune 2026 (foto via Twitter @ATPChallenger)

📹 Non perderti i commenti del direttore su YouTube

Sulla terra rossa del Tennis Club Napoli, il derby azzurro tra Federico Cinà e Francesco Forti – valevole per gli ottavi di finale della Guerri Napoli Tennis Cup – si è aperto sotto il segno del giovane palermitano, apparso subito in palla e capace di comandare le operazioni con un diritto particolarmente penetrante. Forti ha faticato a trovare le giuste contromisure contro le accelerazioni del classe 2007, cedendo il break decisivo a metà frazione a causa di qualche errore di troppo in uscita dal servizio.

Cinà non ha tremato al momento di chiudere, gestendo con maturità i tentativi di rientro dell’avversario e sigillando il primo parziale con un solido 6-3 sotto il sole di Napoli. Nel secondo set il copione è stato più o meno lo stesso, con Forti che ha trovato maggiore incisività al servizio. A spuntarla, però, è stato Cinà, imponendosi con il punteggio finale di 6-3 6-3.

Le parole di Cinà a Napoli: “Bella vittoria in una sfida difficile”

A fine partita, Cinà è apparso soddisfatto della vittoria. Le sue parole: “E’ stata una bella vittoria, importante, in una sfida difficile. Lui ha giocato bene e non è stato facile riuscire a superarlo“. Ha sottolineato Cinà, per poi proseguire: “A Napoli sto giocando bene, ma c’e’ ancora tanto da migliorare. L’imprevidibilità del servizio rappresenta forse uno dei miei colpi migliori. La caviglia? Si era gonfiata e la fasciatura era stretta, ma sono riuscito a essere comunque a mio agio e a vincere la partita“. Ha chiosato.

TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

Jannik Sinner - ATP MIami 2026 (@X ATPTour)
Sinner e la fortezza tie-break: dal post Roland Garros li ha vinti quasi tutti
Italiani
Jannik Sinner - ATP MIami 2026 (@X ATPTour)
ATP Miami, Sinner: “Tornare numero uno verrà di conseguenza”
Interviste
ATP/WTA Miami, il programma di mercoledì 25 marzo: impegnati Errani/Paolini, Bolelli/Vavassori e Sabalenka
ATP WTA
ATP Miami, Tiafoe in vista della sfida a Sinner: “Amo queste partite, non vedo l’ora”
Interviste