Il Madrid Open si reinventa: il Bernabeu accoglierà le stelle del tennis

Madrid, tra i tre Masters 1000 su terra battuta, era forse quello che più di tutti aveva bisogno di rilanciarsi. Negli ultimi anni il Mutua Madrid Open ha finito per pagare qualcosa al calendario, stretto tra Monte Carlo e Roma, e a una serie di circostanze che ne hanno attenuato centralità e appeal. L’ultima edizione, orfana di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, forse è stata il manifesto più grande in tal senso.

È anche da qui che nasce la sensazione di un torneo alla ricerca di una nuova spinta, di un’identità più marcata, capace di riportarlo al centro del racconto. E allora Madrid prova a cambiare passo, non tanto dentro la Caja Magica, quanto attorno ad essa.

La novità del 2026 ha il sapore del futuro: il Santiago Bernabeu trasformato in campo di allenamento per i migliori giocatori del mondo. Non un’operazione di contorno, ma un segnale preciso che indica come Madrid non si limiti più a organizzare un torneo, ma che stia provando a costruire un sistema intorno allo stesso.

Il Bernabeu cambia pelle

Notizia di quest’anno è che per la prima volta, i protagonisti del torneo avranno a disposizione un nuovo luogo, inedito e simbolico allo stesso tempo.

Dal 23 al 30 aprile, infatti, il Bernabeu sarà adattato per ospitare gli allenamenti dei giocatori nelle ore mattutine. Una soluzione resa possibile dalla natura stessa del nuovo impianto madridista, ormai lontano dall’essere un semplice stadio di calcio. Il prato retrattile, già utilizzato per eventi extra calcistici, verrà rimosso dopo la sfida di Liga contro l’Alaves, prevista tra il 21 e il 22 aprile, aprendo la strada alla riconversione degli spazi.

Il risultato è un impianto che cambia pelle senza soluzione di continuità, passando dal calcio al tennis, con una naturalezza che racconta bene la direzione intrapresa dallo sport contemporaneo. Il Bernabeu non è più solo casa del Real Madrid, ma un contenitore pensato per accogliere eventi diversi, dalla NFL ai progetti legati a NBA e grandi eventi di combattimento.

Un torneo che esce dai propri confini

C’è poi un aspetto tutt’altro che secondario: la logistica. I giocatori alloggeranno all’Eurobuilding, a pochi minuti dallo stadio. Tradotto: spostamenti ridotti al minimo, routine più fluida, possibilità di ottimizzare tempi ed energie in un torneo lungo e dispendioso come Madrid. Dettagli che, a questo livello, fanno la differenza.

L’impatto, però, non è solo pratico. È anche simbolico. Portare i tennisti ad allenarsi in uno degli stadi più iconici al mondo significa allargare i confini del torneo, trasformarlo in qualcosa di più di una competizione racchiusa dentro la Caja Magica. Significa seguire la logica degli eventi diffusi, sempre più centrale nello sport contemporaneo, così com’è stato ai Giochi Olimpici di Milano Cortina. Così in piccolo sarà a Madrid.

Non sorprende, allora, l’entusiasmo intorno al progetto. Carlos Alcaraz, davanti al nuovo Bernabeu, ha sintetizzato tutto con poche parole entusiaste: “È una follia”. Una reazione che racconta meglio di qualsiasi analisi la portata dell’operazione.

El Santiago Bernabéu se transformará en pista de tenis del 23 al 30 de abril para que los participantes del Mutua Madrid Open puedan entrenar.



Posibilidades del sistema retráctil del nuevo estadio😉



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Non solo un incastro perfetto

A rendere possibile questo scenario contribuisce anche il calendario del Real Madrid, impegnato in tre trasferte consecutive di Liga contro Betis, Espanyol e Barcellona, con ritorno al Bernabeu fissato solo a metà maggio. Anche un’eventuale semifinale di Champions League si incastrerebbe senza interferire, con l’andata fuori casa e il ritorno dopo la conclusione del torneo.

È un incastro perfetto, ma soprattutto è il riflesso di un’idea chiara: gli impianti sportivi non possono più permettersi di vivere a intermittenza, devono essere utilizzati, valorizzati, reinventati praticamente sempre per essere sostenibili.

In questo senso, la scelta di Madrid va oltre il tennis ed è un’indicazione di come si debba ripensare agli impianti. Il circuito, spesso percepito come conservatore, si apre a nuove logiche, nuovi spazi, nuove modalità di racconto, ma deve essere sostenuto da una progettualità in tal senso e dalla disponibilità degli attori coinvolti a far sì che ciò accada. Allenarsi al Bernabeu non cambierà l’esito di una partita, ma cambia la prospettiva e forse, anche la percezione del torneo. Madrid aveva bisogno di un segnale e non possiamo dire che non sia arrivato.