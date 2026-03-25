WTA Miami: Errani e Paolini in semifinale, battute Muhammad/Routliffe

[1] S. Errani/J. Paolini b. [6] A. Muhammad/E. Routliffe 6-3 6-1

Dopo Doha e Indian Wells, Sara Errani e Jasmine Paolini hanno conquistato la terza semifinale 1000 in stagione. Al Miami Open presented by Itau le azzurre hanno saputo dare continuità alle ottime prestazioni offerte nei primi due turni. Ai quarti di finale Asia Muhammad ed Erin Routliffe, sesta coppia del seeding, sono cadute contro le italiane con un netto 6-3 6-1 in poco più di un’ora di gioco.

Il primo testa a testa tra questi due tandem è iniziato nel segno dell’equilibrio. Dal 3-3 del primo set, però, le prime favorite del tabellone hanno cambiato marcia. Con un parziale di nove game vinti dei successivi dieci, Sara e Jasmine hanno tagliato il traguardo anche grazie al cinismo nei deciding point. Infatti, se il primo 40-40 si è risolto in favore di Muhammad e Routliffe – nel quarto game del primo set -, gli altri quattro sono stati intascati da Errani e Paolini.

Le azzurre hanno chiuso la partita con l’88% di prime in campo (con il 69% di conversione) e in risposta, specialmente sulla seconda delle avversarie, hanno cercato di essere subito molto aggressive venendo quindi a prendersi la rete. La coppia azzurra si è così qualificata per le semifinali senza aver ancora perso set nel torneo. Ora, per un posto all’ultimo atto, Sara e Jasmine se la vedranno con il duo che uscirà vittorioso dal match che vedrà opposte Elise Mertens e Shuai Zhang a Jessica Pegula e Storm Hunter.