WTA Miami, Rybakina parte male poi piega la resistenza di Pegula

[3] E. Rybakina b. [5] J. Pegula 2-6 6-3 6-4

Ci sono partite che scorrono su un binario preciso, e poi improvvisamente deragliano. Elena Rybakina costruisce la sua semifinale a Miami proprio così, ribaltando Jessica Pegula dopo un primo set a senso unico e trovando nel cuore del secondo set il momento che cambia tutto.

L’avvio, infatti, è tutto americano. Pegula scappa 4-0, comanda gli scambi e lascia l’impressione di avere il controllo totale. Rybakina è in ritardo, poco incisiva, quasi assente. Il 6-2 iniziale racconta bene l’inerzia di una partita che sembra indirizzata.

Poi arriva il quinto game del secondo set. Tre palle break per Pegula, la possibilità concreta di scappare via anche nel secondo. È lì che la partita gira. Rybakina resiste, annulla tutte e tre le occasioni e da quel momento cambia passo. Il parziale è netto, quasi brutale: 11 punti a 2, una sequenza che la porta dal baratro al comando, fino al 5-2. Pegula accusa il colpo, perde campo, soprattutto fiducia. Il dritto inizia a tradirla, la diagonale di rovescio non regge più il ritmo della kazaka. Il set si chiude 6-3, con un errore proprio dell’americana a certificare il cambio di inerzia.

Rybakina prende il comando, Pegula resta aggrappata

Il terzo set è un’altra partita. Più equilibrata, più tesa, più vera. Rybakina cavalca l’onda e strappa subito il servizio in apertura, confermando quella sensazione di controllo costruita nel secondo parziale. Pegula, però, non esce mai davvero dal match.

C’è un passaggio chiave anche qui, nel quinto game: l’americana salva tre palle break e resta in scia. È il segnale di una resistenza che non si spezza, nonostante le difficoltà evidenti nello scambio. Pegula prova a rimanere attaccata, si aggrappa al servizio, cerca di allungare gli scambi quando può. Ma la sensazione è che il match sia rimasto, mentalmente, in quel quinto game del secondo set.

Rybakina, invece, mantiene il pallino del gioco. Più lucida nei momenti importanti, più incisiva quando serve accelerare. Anche nei momenti di pressione, come quando deve difendere una palla break, riesce a trovare soluzioni, anche sorprendenti, con qualche sortita a rete che spezza il ritmo.

La chiusura da campionessa e l’orizzonte Sabalenka

Il finale è quello delle grandi giocatrici. Rybakina va a servire per il match e si trova davanti all’ultimo tentativo disperato di Pegula, che prova a riaprire la partita, ma la kazaka non trema. Costruisce il match point con la combinazione servizio-dritto e lo chiude con una seconda vincente, simbolo di fiducia e controllo.

Dopo due ore e quindici minuti, il tabellone dice 2-6 6-3 6-4, ma soprattutto racconta una rimonta di personalità. Per Rybakina è la quarta vittoria consecutiva su Pegula, un dato che pesa e che conferma quanto il matchup, negli ultimi mesi, sia diventato favorevole alla campionessa dell’Australian Open.

Il percorso continua e ora lo sguardo si sposta inevitabilmente verso la possibile semifinale contro Aryna Sabalenka. Una rivalità che ha già segnato l’inizio di stagione e che potrebbe scrivere un nuovo capitolo a Miami. Rybakina arriva con fiducia, con una striscia importante contro le top player e con la sensazione, sempre più chiara, di essere tornata al suo miglior livello dopo un avvio di partita complicato.

E forse è proprio questo il segnale più forte: anche quando parte male, oggi, Elena Rybakina trova comunque il modo di vincere.