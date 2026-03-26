ATP Miami, Sinner: “Lavoro per sentirmi ogni giorno meglio in campo”

Congratulazioni, Jannik. Francis ha appena detto che sei un grande “front runner”. Che cosa significa per te essere definito così da un giocatore forte come Francis, che dice che una volta che prendi il break all’inizio è quasi impossibile rimontarti?

JANNIK SINNER: “Sì, significa molto per me, ovviamente. Sapevo che lui aveva avuto partite molto dure, lunghe, quindi ho cercato di essere abbastanza fisico dall’inizio e di partire molto bene. Dal punto di vista mentale è positivo, ed essere leggermente più aggressivo con il servizio mi ha aiutato. Oggi ho sentito di servire molto bene, soprattutto nei momenti importanti. Abbiamo avuto un game molto duro sul 3-2, che è stato molto importante nel secondo set, quindi sono contento della prestazione di oggi.”

Ciao Jannik, complimenti. Hai detto che hai notato che oggi Francis era un po’ stanco. È qualcosa che avevi notato rivedendo le sue partite per prepararti o più una sensazione di oggi? E in che modo specifico diresti di aver sfruttato questa cosa?

JANNIK SINNER: “Penso che sia normale quando hai avuto partite dure, lunghe, giocando nel caldo e finendo un po’ più tardi un paio di giorni fa. Avevo questo nella mia testa. So anche, quando capita a me, come ci si sente. Allo stesso tempo cerco di giocare un buon tennis e ci sono riuscito. Vedo un po’ entrambe le cose. Cercare di breakkare molto presto mi ha aiutato. Gli auguro solo il meglio, è un giocatore che sta migliorando molto ultimamente, sarà un avversario difficile da battere.”

Lo stadio nello stadio

Sto lavorando a un articolo sullo stadio, l’edificio in cui si svolge tutto il torneo e su tutte le aree a disposizione dei giocatori. Tu hai una tua suite, credo che il torneo le dia a molti dei giocatori più forti. Com’è per te muoverti in uno spazio così grande, in questo ambiente particolare per un torneo? Ti piace? È molto diverso rispetto alla maggior parte dei tornei del circuito.

JANNIK SINNER: “Sì, è molto particolare, anche per come è fatto lo stadio. Hai due visuali diverse giocando da un lato o dall’altro. L’atmosfera quest’anno è stata ottima. Dietro le quinte abbiamo molto spazio, che è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno, soprattutto all’inizio del torneo, e dopo, quando ci sono meno persone, sembra ancora più grande. È un grande torneo, si prendono cura di noi in modo molto positivo e sono sempre felice di tornare qui, quindi è bello.”

Che cosa intendi con “due visuali diverse”? Scusa, cosa significa?

JANNIK SINNER: “Per com’è costruito lo stadio.”

VANNI GIBERTINI (Ubitennis): Parlando ancora dello stadio, che qui è abbastanza singolare: hai giocato praticamente in tutti gli slot, presto, nel primo pomeriggio e la sera. Volevo sapere qual è quello che preferisci, visto che domani giocherai di sera. E poi volevo chiederti: oggi c’era l’ombra della tribuna che ha tagliato tutto il campo all’inizio. Secondo te sarebbe meglio aspettare a cominciare e iniziare più tardi?

JANNIK SINNER: “Alla fine sono neanche 20 minuti. Se inizi a servire da quella parte hai il sole in faccia per un game, quindi è abbastanza ok. Quando il campo è tagliato così non dà tantissimo fastidio, mentalmente sai che dopo 20 minuti è passato su tutto il campo. A me piace giocare di giorno, la palla viaggia un po’ di più, la sera diventa un po’ più fisico, quindi è un po’ diverso. Sapendo che domani giochiamo la sera cerchiamo di dare il massimo come sempre, poi vediamo.”

La strada ancora da percorrere

Ciao Jannik. Come descriveresti il tuo sviluppo per diventare il tipo di giocatore di cui parlavi sei mesi fa dopo lo US Open, cercando di avere più varietà, servire meglio, andare a rete? Diresti che quel percorso sta continuando? Come valuteresti quello che stai facendo adesso?

JANNIK SINNER: “Sto cercando di continuare a migliorare. Penso che sia la cosa più importante, è per questo che mi alleno, non solo per colpire palle. Cerco di capire cosa funziona meglio. Abbiamo ottenuto buoni risultati con certi colpi, su altri dobbiamo migliorare leggermente. Adesso si va sulla terra, sarà un po’ diverso, il modo di giocare a tennis è diverso e anche fisicamente devi essere pronto a competere. Penso che quello che sto facendo sia positivo, cerco di diventare un buon giocatore e, al di là dei risultati, provo a sentirmi ogni giorno meglio quando vado in campo. Deve sempre esserci una ragione dietro a tutto, non fare le cose solo per farle.”

Complimenti. So che non ti piace parlare del “Sunshine Double”, ma che mi dici del tuo prossimo possibile avversario, Sasha o Cerúndolo? Hai avuto qualche problema con entrambi e ovviamente hanno tutti e due un grande dritto.

JANNIK SINNER: “Sì, due giocatori diversi, con qualità differenti. Cerchiamo di capire qual è il miglior piano partita, di essere nella miglior forma possibile domani e vediamo come va. Sarà sicuramente dura, ma allo stesso tempo sono felice di giocare la semifinale qui. È un torneo importante prima di andare sulla terra e speriamo in una buona partita.”

Forza Azzurri

Congratulazioni, Jannik. Vorrei farti una domanda veloce di calcio. L’Italia giocherà presto i playoff per la Coppa del Mondo. È passato molto tempo dall’ultima volta che il Paese ha giocato un Mondiale. Hai in programma di guardare la partita e quali sono le tue aspettative per questi playoff?

JANNIK SINNER: “Sì, la guarderò, è per questo che dobbiamo sbrigarci un po’. Vediamo cosa succede. Abbiamo una mentalità positiva, speriamo in una buona partita e sappiamo cosa c’è in palio. Farò il tifo.”