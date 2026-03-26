ATP Montecarlo, Fritz dà forfait: ancora problemi al ginocchio per lo statunitense

Era nell’aria, ma adesso si ha anche la conferma ufficiale. A comunicarlo è proprio l’account del torneo di MonteCarlo: Taylor Fritz non prenderà parte al primo masters ‘1000 su terra rossa del 2026. L’annata non è affatto partita bene per l’americano, che già dalla United Cup, ha iniziato a lamentare dei persistenti fastidi al ginocchio che gli impedivano di esprimere appieno il suo potenziale.

Update on how the push-pull within the Fritz team is going:



Taylor Fritz has withdrawn from Monte Carlo.



Read the details of the debate within the team in the quoted link: https://t.co/hhSPngFabP pic.twitter.com/GdNF8DX98P — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) March 26, 2026

La finale raggiunta a Dallas è stata incoraggiante, ma la consapevolezza della problematica al ginocchio è rimasta, e il pessimo Sunshine Double ha portato Fritz – e il suo staff – a prendere una decisione, già anticipata durante la prima settimana di Miami: “Ci siamo detti che, se dopo Miami non avessimo visto grandi miglioramenti, forse sarebbe stato il momento di… beh, rallentare un po’ con le partite e farlo guarire al 100“. Ecco fatto. La sconfitta rimediata da Lehecka e le sensazioni evidentemente negative, hanno costretto Fritz a saltare il prestigiosissimo torneo di Montecarlo, dove – quantomeno – non perderà alcun punto in virtù dell’assenza dello scorso anno.