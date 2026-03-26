Challenger Napoli: Medjedovic e Muller col brivido, Altmaier doma Guerrieri alla distanza

Non sono mancate le emozioni sulla terra rossa di Mergellina in questa seconda tranche di ottavi del Challenger 125 Guerri Napoli Tennis Cup. A staccare il pass per i quarti (dove sfiderà il francese Muller) è innanzitutto Hamad Medjedovic, testa di serie numero 5, uscito vincitore da una vera e propria battaglia di logoramento contro il greco Stefanos Sakellaridis. Il serbo, apparso inizialmente in controllo, ha subito il tennis regolare e tignoso dell’ellenico nel secondo parziale, rischiando grosso nel cuore del set decisivo. Alla fine, a fare la differenza, è stata la maggiore cilindrata di Medjedovic che, pur con qualche passaggio a vuoto di troppo, ha sigillato la pratica sul 6-4 3-6 7-5, confermandosi cliente scomodissimo per chiunque voglia puntare al titolo.

Sulla stessa scia di sofferenza si è sviluppato il match di Alexandre Muller, che ha dovuto disinnescare l’entusiasmo e il tennis arrembante della wild card azzurra Carlo Alberto Caniato. Quest’ultimo ha accarezzato l’impresa, strappando il primo set e trascinando il numero 3 del seeding fino a un insidiosissimo tie-break nel secondo. Lì, l’esperienza e la solidità del francese hanno fatto da argine: vinto il parziale per 7 punti a 5, Muller ha poi preso il largo alla distanza, chiudendo 4-6 7-6(5) 6-4 dopo oltre due ore di gioco. Per Caniato resta il rammarico per l’occasione sfumata, ma anche la consapevolezza di aver disputato una buona gara, e un buon torneo, al Challenger di Napoli.

Gli altri match

A completare il quadro dei promossi ai quarti è arrivato anche il sigillo della prima testa di serie, Daniel Altmaier, che però ha dovuto faticare più del previsto per domare la resistenza di un ottimo Andrea Guerrieri. Il tedesco, pur partendo con i favori del pronostico, si è trovato impigliato nelle trame tattiche dell’azzurro, capace di strappare il secondo set e trascinare il match alla frazione decisiva. Qui, la maggior abitudine di Altmaier a gestire i momenti di pressione ha fatto la differenza, permettendogli di chiudere sul 6-4 4-6 6-3.

Sorride invece il tennis italiano grazie a Enrico Dalla Valle, protagonista di una rimonta tutta grinta nel derby contro Lorenzo Giustino. Dopo un primo set opaco, Dalla Valle ha alzato il ritmo e la profondità dei colpi, mandando fuori giri il connazionale e dominando il parziale finale per il 4-6 6-4 6-1 definitivo che gli vale un posto tra i migliori otto del torneo.