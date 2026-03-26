WTA Miami, Paolini ricorda il primo incontro: “Ero una ball girl in Fed Cup”. Errani: “Non mi ricordo di lei”

Sara Errani e Jasmine Paolini, grazie al successo nei quarti contro Asia Muhammad ed Erin Routliffe, sono in semifinale nel doppio femminile al Miami Open 2026. Da teste di serie n. 1 si sono spinte fino al penultimo atto, dove se la vedranno contro le ostiche Elise Mertens e Shuai Zhang per avvicinarsi ancora di un passo al titolo in Florida. Al termine dell’incontro sono state ospiti negli studi di ‘Tennis Channel’.

WTA Miami, Errani sul doppio con Paolini: “Siamo qui per provare a vincere”

L’intervista parte da un’analisi del match contro Erin Routliffe e Asia Muhammad e la prima ad esporsi è Jasmine Paolini: “È stato davvero un buon match da parte nostra. Tatticamente non abbiamo commesso errori stupidi, abbiamo offerto una prestazione solida entrambe. È stato un bel doppio“.

Il giornalista di ‘Tennis Channel’ ricorda poi a Sara Errani che non ha mai vinto il titolo al Miami Open, sebbene sia a soli due passi dal conquistarlo: “È vero e sarebbe bellissimo. Dobbiamo concentrarci sul prossimo turno, la semifinale, che sarà un match difficile, ma siamo qui per provarci“.

Poi arriva il momento della miglior gioia in doppio insieme, e ‘Sarita’ non ha dubbi sull’oro a Parigi 2024: “Per me le Olimpiadi. Erano il sogno della mia vita, quindi vincerle è stato incredibile“. Cui fa seguito la risposta di ‘Jas’: “È stato bellissimo. Ricordo il momento del match point, ho visto tante volte quel video, ed è stato incredibile per noi, per il nostro Paese e per il nostro tennis. È stata una delle migliori emozioni della mia vita senza dubbio. L’ultima volta che l’ho visto è quando Instagram me lo ha proposto (ride, n.d.r.), magari lo rivedremo anche dopo l’intervista. Ricordo che ho lanciato la racchetta non so dove e lei stava guardando“. E Sara Errani specifica: “Stavo guardando la racchetta perché pensavo che le potesse cadere in testa e quando ho visto che stava andando da un’altra parte ho pensato ‘Ok, ora divertiamoci'”.

“Il doppio può aiutarla al servizio, a rete e in risposta”

Al ricordo del primissimo incontro tra le due, Jasmine Paolini spiega: “Era una ball girl alla Fed Cup a Reggio Calabria e credo che Sara non stesse giocando il singolare in quell’occasione. Ricordo che giocarono Pennetta e Schiavone ed è stato stressante (ride, n.d.r.). Ricordo che Pennetta prese la palla da un altro ball boy perché non voleva prenderla da me, penso che fosse scaramantica. Ma è stata un’esperienza incredibile, è stata la prima volta che le ho viste da vicino e le ho viste tutte insieme”. Mentre Sara Errani ‘smentisce’: “Non mi ricordo di lei. Ricordo che abbiamo giocato lì, ma non mi ricordo di lei”.

Quanto al nuovo ruolo ufficiale di coach della veterana azzurra, ‘Jas’ rivela: “Sta andando bene, ci sono un po’ di alti e bassi da parte mia dall’inizio della stagione. Dopo Miami prepareremo la Billie Jean King Cup e la stagione sulla terra rossa”. E ‘Sarita’: “Provo ad aiutarla, anche se di un 1% sono contenta di aiutarla in allenamento e nei match. Cerco di tramandarle la mia esperienza e i miei consigli anche da un punto di vista tattico”.

L’intervista, poi, si conclude con una discussione sui progressi in doppio di Jasmine Paolini: “All’inizio mi diceva più o meno tutto perché non giocavo mai il doppio se non in uno o due tornei all’anno. Quando abbiamo iniziato mi ha insegnato tutto. Adesso credo di saper scegliere io dove andare, cosa fare al servizio e in risposta. Inizialmente però non avevo idea, il doppio è molto tattico“. E Sara Errani chiosa: “È quello che voglio, che lei mi dica cosa pensa e cosa vuole fare. All’inizio lei mi diceva di dirle cosa fare, ma adesso sta migliorando molto e il doppio la può aiutare al servizio, in risposta, nel gioco a rete“.