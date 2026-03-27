Challenger Napoli: Bondioli vince e convince, Medjedovic è un treno. Altmaier spegne il sogno di Dalla Valle

Altra giornata intensa alla Guerri Napoli Tennis Cup. Uno degli incontri più attesi era il derby tutto tricolore tra Federico Bondioli e Michele Ribecai, un match che sulla carta prometteva equilibrio ma che il romagnolo ha saputo indirizzare sin dai primi game. Con un netto 6-3 6-2, Bondioli ha messo in mostra una superiore velocità di palla, trovando ottime soluzioni con il dritto mancino e approfittando di un Ribecai apparso troppo contratto nei momenti di pressione. Per il classe 2005 si tratta di un’iniezione di fiducia fondamentale, che lo proietta in una semifinale conquistata con una convincente vision tecnica e tattica.

Rullo Medjedovic: Muller travolto dalla potenza serba

Sul campo “D’Avalos”, invece, la scena è stata tutta per Hamad Medjedovic. Il serbo ha letteralmente dominato Alexandre Muller con un doppio 6-2 che lascia poco spazio alle interpretazioni. La pesantezza dei colpi di Medjedovic ha disinnescato sul nascere il tennis di regolarità del francese, costretto costantemente a colpire in recupero fuori dal campo. La capacità del serbo di generare vincenti anche in situazioni di precario equilibrio conferma come il suo ranking attuale – numero 115 ATP – sia bugiardo rispetto al potenziale tecnico espresso sulla terra battuta campana. Adesso, sulla sua strada, troverà il tennista ucraino Vitaliy Sachko.

Classe e concretezza: Altmaier stoppa la corsa di Dalla Valle

Detto della sconfitta del giovane e talentuoso Federico Cinà, che ha pagato lo scotto dell’inesperienza (proprio contro il sunnominato Sachko), i riflettori si sono accesi sulla sfida più attesa della sessione pomeridiana. Enrico Dalla Valle ha incrociato le racchette con il principale favorito del tabellone, la testa di serie numero 1 Daniel Altmaier. Il tedesco, noto per il suo elegante rovescio e per una solidità da “top 100” consolidato (attualmente è numero 55 ATP), ha rappresentato il banco di prova definitivo per le ambizioni dell’azzurro. Un match di logoramento fisico e tattico, dove Dalla Valle ha cercato di scardinare le certezze del nativo di Kempen con variazioni di ritmo e coraggiose discese a rete, nel tentativo di regalare al pubblico napoletano l’ultimo sussulto di una giornata intensissima. A spuntarla, però, è stato l’atleta tedesco, che è riuscito ad imporsi con il punteggio definitivo di 6-1 6-3. In semifinale sfiderà l’azzurro Federico Bondioli.