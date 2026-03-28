ATP Bucarest, il tabellone: ci sono Arnaldi e Maestrelli, Diallo guida il seeding

Ancora deve concludersi il Miami Open 2026, ma intanto è già stato reso noto il tabellone del Tiriac Open 2026 presented by UniCredit Bank di Bucarest. Abbiamo già dato conto del forfait di Flavio Cobolli, campione in carica, ma l’Italia sarà rappresentata da ben due tennisti. Da una parte Matteo Arnaldi, che non vince un incontro da gennaio (a Brisbane) e farà il suo esordio con un qualificato. Il sanremese, dovesse superare il primo ostacolo, troverebbe tra l’altro la prima testa di serie, Gabriel Diallo, che al primo turno usufruirà di un bye. Dall’altra, invece, Francesco Maestrelli, che si troverà subito di fronte Botic van de Zandschulp, n. 8 del seeding. Nella parte alta è già agli ottavi anche Nuno Borges (4).

Quanto alla zona bassa del draw, ad usufruire di un bye saranno Adrian Mannarino (n. 2) e Fabian Marozsan (n. 3). Presente anche Daniel Altmaier, protagonista del Challenger di Napoli, che avrà un debutto tutt’altro che semplice contro Pedro Martinez. Tra i primi turni interessanti anche quello tra Sebastian Baez e Vilius Gaubas. Dal tabellone di qualificazione attenzione soprattutto a Nikoloz Basilashvili e al nostro Stefano Travaglia, che sono senza dubbio due dei nomi più accreditati per salire dal tabellona cadetto a quello principale.