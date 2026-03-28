ATP/WTA Miami, il programma di domenica 29 marzo: Errani/Paolini dalle 18:30. Sinner non prima delle 21

Il primo timbro azzurro sulla splendida Miami è stato già messo. Vavassori e Bolelli hanno conquistato il titolo di doppio maschile nel Masters 1000 che chiude il Sunshine Double ed anche la logorante tournée americana. Ma l’Italia ha ancora da tifare. Nella giornata di domenica 29 marzo, la bandiera tricolore sventolerà in altri due incontri decisivi per il titolo, in singolare maschile e nel doppio femminile.

Miami ATP Masters 1000 Order of play – Sunday, March 29, 2026 pic.twitter.com/MMXZsQq8x2 — Tennis Schedules (@SchedulesTennis) March 28, 2026

Miami, il programma sul Centrale

Si partirà proprio con quest’ultimo. Sara Errani e Jasmine Paolini scenderanno in campo alle 18:30 italiane (12:30 locali) a caccia della prima gioia del 2026. Soltanto un paio di settimane fa, nell’arido deserto californiano, si arrendevano in semifinale a Katerina Siniakova e Taylor Townsend, che – indovinate un po’ – saranno proprio le sfidanti della finalissima di Miami. Sperando che tutti si ricordino di spostare le lancette un’ora avanti per via del ritorno dell’ora legale, non prima delle 21:00 italiane (15:00 locali), toccherà all’attesissimo Jannik Sinner, il quale si trova a un passo dalla storia. Il suo avversario è una delle tante sorprese di questo strambo torneo, Jiri Lehecka. Il campionissimo azzurro, 4 volte Slam, è a una sola vittoria di distanza dal completare a Sunshine Double. L’ultimo a riuscirci, nel circuito maschile, è stato il leggendario Roger Federer, nel 2017. Centrare la doppietta Indian Wells/Miami sarebbe un traguardo storico per l’attuale numero due del mondo.