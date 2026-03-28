Italian weekend a Miami: Sinner, Bolelli/Vavassori e Errani/Paolini si giocano il titolo in Florida

Non c’è gita fuori porta o centro commerciale che tenga, il weekend degli appassionati di sport non può che essere proiettato al tennis, quello azzurro ad essere precisi ed emotivamente coinvolti. Miami è l’ultima meta, o spiaggia, a subire l’onda dei tennisti italiani che continua a crescere e dominare i palinsesti, soprattutto quando il cerchio si stringe. Nell’altra metà del Sunshine Double a sfuggire è solo l’ultimo atto nel singolare femminile, per il resto c’è una sorta di monopolio italico: 3 finali. Per quanto sia difficile, il sogno sarebbe fare en-plein con Jannik Sinner e le coppie Bolelli/Vavassori e Errani/Paolini a fare da protagonisti.

Se Sinner è il grande favorito della finale che lo vede contrapposto a Jiri Lehecka, l’impegno è oggettivamente più ostico per i nostri doppisti. Proprio Bolelli e Vavassori inaugureranno la due giorni di tennis azzurro con l’epilogo che li porta sabato 28 marzo ad affrontare per la settima volta Harri Heliovaara e Henry Patten alle ore 17:30. Allo stesso orario ma domenica 29 marzo toccherà, invece, a Jasmine Paolini e Sara Errani tenere a battesimo il palinsesto italiano del giorno delle palme, della Florida, contro il tandem Siniakova/Townsend. La caccia di Jannik al completamento del Sunshine Double inizierà, sempre sull’Hard Rock Stadium, a partire dalle 21:00 di domenica.

I precedenti: Bolelli e Vavassori annaspano, Sinner domina

Il primo match che terrà incollato i tifosi italiani al divano, come detto, sarà quello nel doppio maschile con i nostri chiamati a dare una sterzata ad un trend che li vede nettamente in svantaggio con i prossimi avversari. Detta brutalmente, Heliovaara e Patten stanno diventando una sorta di bestia nera per Bolelli e Vavassori. L’epilogo di Miami sarà il settimo capitolo di una saga in cui il bolognese e il torinese hanno trionfato solo in un’occasione: la finale di Pechino 2024. Da allora un anno e mezzo di delusioni, con il tandem anglo-finnico a batterli quattro volte consecutivamente. La ferita dell’ultimo atto all’Australian Open 2025, con lo Slam mancato, sanguina ancora con gli azzurri chiamati a muovere un passivo di 6-1 divenuto ormai pesante.

Storie diverse e incroci diversi, ma sarà impresa ardua anche per le colleghe nel doppio femminile, con il recente passato come testimonianza lampante. Karolina Siniakova e Taylor Townsend saranno gli ultimi ostacoli alla cavalcata delle nostre Paolini ed Errani. L’unico precedente tra le 4 giocatrici è di fresca datazione, con la semifinale di Indian Wells rivelatasi a senso unico: doppio 6-2 per la ceca e l’americana, future vincitrici in California. 17 giorni dopo, Jasmine e Sara hanno l’occasione di rifarsi, appoggiandosi alla tradizione vincente che le lega all’ultimo atto di un Master 1000: quattro finali, quattro trofei.

E poi c’è lui. L’uomo dei 4 titoli Slam che, unicamente sulla carta, dovrebbe alleggerire le preoccupazioni di tutta l’Italia. Senza tanti giri di parole, Sinner è il grande favorito per completare il Sunshine Double che nel singolare maschile manca dai tempi di Roger Federer nel 2017. Lehecka ha una montagna da scalare, considerando i 4 precedenti negativi con l’altoatesino dove non è riuscito a strappare nemmeno un set. Il ceco potrebbe avere ancora negli occhi la lezione presa all’ultimo Roland Garros, dove l’attuale numero 2 al mondo ha sfiorato la manifesta superiorità con un aberrante 6-0 6-1 6-2.

Le quote: Sinner già vincente, i doppisti inseguono

I precedenti non sono una sentenza, ma una variabile da prendere in considerazione in ambito tennistico. Ragion per cui, le quote dei bookmakers sono lo specchio di quanto già accennato. Per l’agenzia di scommesse Goldbet, il trionfo di Jannik Sinner è a dir poco scontato, con la sua quota a non andare oltre l’1.04 mentre l’impresa di Lehecka paga 9 volte la posta. Sicuramente più equilibrate le finale di doppio, ma con dei favoriti ben riconoscibili e gli azzurri chiamati a inseguire. Il quinto successo di fila di Heliovaara e Patten contro Bolelli e Vavassori è dato 1.49 mentre il successo azzurro a 2.45. Molto simili le quotazioni della sfida nel femminile dove Paolini ed Errani vengono quotate 2.60 mentre Siniakova e Townsend a 1.43.