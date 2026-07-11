Wimbledon: Heliovaara e Patten regolano Arevalo e Pavic in due tiebreak. 2° trionfo a Church Road per i numeri uno del mondo

Per molti di voi Ubitennis non è soltanto un sito da aprire quando c’è una notizia. È un’abitudine, un luogo familiare, una voce che accompagna la stagione del tennis. Dagli Slam ai tornei più piccoli, dalle grandi finali alle storie che spesso restano ai margini. Vi sarò grato se vorrete proseguire a leggermi.

[1] H. Heliovaara/H. Patten b. [6] M. Arevalo/M. Pavic 7-6(4) 7-6(3)

The Championships celebra ancora una volta I numeri uno del mondo, Heliovaara e Patten, come campioni del tabellone di doppio maschile. Il duo finnico-britannico ha amministrato in due parziali Marcelo Arevalo e Mate Pavic, abili nel non concedere mai chance di break – alla stregua degli avversari – ma disuniti e poco reattivi in ciascuno dei tiebreak disputati, ove è fuoriuscito il cinismo e la superiorità dei numeri uno. Un feeling straordinario, quello mostrato da Heliovaara e Patten, laureatisi campioni di Wimbledon per la seconda volta in carriera, dopo il titolo conquistato nel 2024.

Un traguardo speciale per il tennista di casa, Henry Patten, diventato il primo britannico dell’Era Open a vincere due titoli nel doppio maschile a Wimbledon.

Primo set: Incontro equilibratissimo, ma al tiebreak non c’è storia. Salgono in cattedra i numeri uno

Sostanziale equilibrio nell’atto decisivo dei Championships, che mette di fronte la coppia numero e la coppia numero 6 del seeding. Una prima frazione di gioco serratissima, dettata da una grande qualità al servizio dei quattro protagonisti, con un lieve accenno di superiorità da fondo, e a rete, da parte di Heliovaara, messosi in mostra con qualche strettino e un vistoso lob, millimetrico. Non v’è minima parvenza di palla break, e dopo 12 game filati via lisci come l’olio, si giunge comprensibilmente al tiebreak, che finalmente spezza il solidissimo equilibrio. Patten ed Heliovaara mettono la firma sul primo mini-break, aggredendo il duo avversario in risposta. Il mancino britannico spiana la strada al compagno piazzando delle rapidissime prime in slice, e per l’esperto finlandese è un gioco da ragazzi ricamare a rete. I due allungano sul 4-2, ma Pavic commette un sanguinoso doppio fallo. Heliovaara restituisce il favore, ma ripara il danno con un’ottima prima, che agevola Patten nel lavoro in volée. I numeri uno del seeding si portano ad un set dal trionfo (7-6).

Secondo set: il tiebreak è ancora decisivo. Patten ed Heliovaara tornano campioni a Wimby

Sembra essersi definitivamente stappata la sfida, dopo il tiebreak del primo parziale. Nel secondo game, Heliovaara e Patten pescano un paio di jolly: prima il finlandese con un riflesso felino nel duello a rete, poi il mancino britannico, con un controbalzo improbabile di dritto, che si trasforma in un vincente. Lo score, in perfetta parità, nasconde in realtà un’evidente superiorità da parte del duo finnico-britannico, performanti e vigili in tutti i reparti. Arevalo e Pavic, invece, non brillano particolarmente. Qualche difficoltà intravista nelle corse all’indietro, e sempre borderline al servizio. I numeri uno si affacciano pericolosamente avanti nel nono game del primo parziale, conquistando un ansiogeno “deuce” che mette in allarme Arevalo e Pavic. Il trentacinquenne di El Salvador, con freddezza, fa buona guardia a rete.

Non c’è altro rimedio. Le due coppie si trascinano reciprocamente verso il secondo tiebreak della finalissima. Il copione di questa lotteria dai sette punti, ricalca perfettamente quello della set precedente. I numeri 6 del seeding esordiscono al servizio, ma vengono travolti nuovamente da una risposta fulminea ai piedi, ed è subito mini-break in favore degli avversari. Arevalo ha la possibilità di ricucire lo svantaggio, ma si divora una volée ampiamente alla sua portata. Un errore che pesa, e sullo score e sul piano mentale. Patten ed Heliovaara monopolizzano anche questo tiebreak, terminato col punteggio di 7-3. I numeri uno del seeding si laureano nuovamente campioni a Wimbledon, dopo il successo ottenuto nel 2024.