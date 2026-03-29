ATPWTA

ATP/WTA Miami, il programma di domenica 29 marzo: Errani/Paolini dalle 18:30. Sinner non prima delle 21

La finale di doppio femminile a Miami è in programma alle 18:30. In serata, Jannik sfiderà Lehecka per puntare a completare il Sunshine Double

Di Pietro Sanò
2 min di lettura 💬 Vai ai commenti
Jannik Sinner - Miami 2026 (foto X @ATPTour_ES)

📹 Non perderti i commenti del direttore su YouTube

Il primo timbro azzurro sulla splendida Miami è stato già messo. Vavassori e Bolelli hanno conquistato il titolo di doppio maschile nel Masters 1000 che chiude il Sunshine Double ed anche la logorante tournée americana. Ma l’Italia ha ancora da tifare. Nella giornata di domenica 29 marzo, la bandiera tricolore sventolerà in altri due incontri decisivi per il titolo, in singolare maschile e nel doppio femminile.

Miami, il programma sul Centrale

Si partirà proprio con quest’ultimo. Sara Errani e Jasmine Paolini scenderanno in campo alle 18:30 italiane (12:30 locali) a caccia della prima gioia del 2026. Soltanto un paio di settimane fa, nell’arido deserto californiano, si arrendevano in semifinale a Katerina Siniakova e Taylor Townsend, che – indovinate un po’ – saranno proprio le sfidanti della finalissima di Miami. Sperando che tutti si ricordino di spostare le lancette un’ora avanti per via del ritorno dell’ora legale, non prima delle 21:00 italiane (15:00 locali), toccherà all’attesissimo Jannik Sinner, il quale si trova a un passo dalla storia. Il suo avversario è una delle tante sorprese di questo strambo torneo, Jiri Lehecka. Il campionissimo azzurro, 4 volte Slam, è a una sola vittoria di distanza dal completare a Sunshine Double. L’ultimo a riuscirci, nel circuito maschile, è stato il leggendario Roger Federer, nel 2017. Centrare la doppietta Indian Wells/Miami sarebbe un traguardo storico per l’attuale numero due del mondo.

TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

A Miami i raccattapalle non hanno età: il racconto dei più âgé
Racconti
Berrettini e la finale di Wimbledon: “Ho realizzato dopo un paio di mesi. Il tennis mi fa sentire vivo”
Interviste
Victoria Mboko - WTA Doha 2026
BJK Cup, due pesanti forfait: Swiatek e Mboko non giocheranno le qualificazioni
Billie Jean King Cup
Jiri Lehecka - Miami 2026
La sorpresa di Miami: chi è Jiri Lehecka, l’ostacolo tra Sinner e il Sunshine Double
ATP