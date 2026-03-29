BJK Cup, due pesanti forfait: Swiatek e Mboko non giocheranno le qualificazioni

A poche settimane dalle qualificazioni di Billie Jean King Cup, in programma dal 10 all’11 aprile, due dei volti più attesi comunicano il forfait: Iga Swiatek e Vittoria Mboko. Polonia e Canada, salvate ai play-off di novembre proprio grazie all’intervento delle due stelle, rimangono senza le loro protagoniste rendendo i pronostici di questi turni di qualificazione ancora più incerti. Le due squadre scenderanno in campo contro Ucraina e Kazakistan.

Swiatek: “È un periodo difficile, devo fermarmi”

L’annuncio di Swiatek sull’assenza alla sfida di Gliwice arriva all’improvviso su Instagram tramite un post: “Sto affrontando un periodo difficile, sia nello sport sia nella vita privata. Sento il bisogno di fermarmi, organizzare certe cose e concentrarmi su un lavoro calmo e di qualità“. Poi aggiunge: “Non è stata una decisione facile, giocare in Polonia ha sempre avuto un significato speciale per me. Spero che i tifosi capiscano“. Nonostante l’assenza della sua punta di diamante, la Polonia può ancora contare sull’esperienza di Magda Linette, chiamata a guidare un gruppo giovane composto da Linda Klimovicova, Katarzyna Kawa, Maja Chwalinska e il capitano Dawid Celt.

Mboko impegnata con i denti del giudizio

Quasi contemporaneamente, dall’altra parte del tabellone, il Canada deve incassare la dura mancanza di Victoria Mboko, giovane promessa e attuale numero 9 del mondo. La tennista di Ontario ha dovuto rinunciare alla convocazione per un intervento chirurgico programmato per la rimozione di quattro denti del giudizio, causa dolori ricorrenti. A complicare i piani del Tennis Canada è anche il forfait di Marina Stakusic, sostituita da Ariana Arseneault. Il team può comunque contare su Bianca Andreescu, Gabriela Dabrowski e Kayla Cross, capitanate da Marie-Eve Pelletier.