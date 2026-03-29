Challenger Napoli: Medjedovic padrone del Golfo, Altmaier si arrende in due set

La Guerri Napoli Tennis Cup parla serbo: Hamad Medjedovic si prende il titolo superando in finale Daniel Altmaier con il punteggio di 6-2 6-4, al termine di una prestazione che ne conferma la straripante esuberanza fisica. Sul rosso della Rotonda Diaz, il giovane talento di Novi Pazar ha saputo gestire i ritmi dell’incontro con una maturità tattica superiore alle aspettative, disinnescando il tennis più classico del tedesco. Per il pupillo di Djokovic si tratta di un successo che pesa molto in termini di fiducia e ranking (da lunedì sarà numero 80 ATP, lui che ha un best ranking come numero 57 del circuito), ottenuto su una superficie che ne esalta la capacità di spinta e la pesantezza di palla, lasciando ad Altmaier solo sprazzi di bel gioco ma poca concretezza nelle fasi salienti dell’incontro.

Assolo serbo: Medjedovic toglie il tempo e il campo al rivale tedesco

Il primo parziale è stato un autentico monologo di Medjedovic, capace di imporre una velocità di crociera insostenibile per il tedesco. Il break ottenuto in apertura ha subito indirizzato il set: il serbo ha servito con percentuali d’altri tempi, trovando angoli stretti e una profondità costante con il diritto lungolinea che ha costretto Altmaier a una difesa affannosa ben lontano dalla riga di fondo. Il 6-2 finale, maturato in poco più di mezz’ora, è la fotografia fedele di un dominio balistico che ha lasciato poco spazio alle variazioni e al celebre rovescio a una mano di Daniel, apparso troppo contratto sotto il peso delle risposte avversarie.

Challenger Napoli: la reazione di Altmaier e la zampata finale di Medjedovic

Nel secondo set, Altmaier ha provato a scuotersi, alzando le traiettorie e cercando di variare il ritmo con il back per togliere certezze al serbo. La tattica ha pagato parzialmente, portando la sfida su binari di maggiore equilibrio fino al cuore del parziale, ma sul 4-4 Medjedovic ha piazzato la zampata decisiva. Un break chirurgico, propiziato da due risposte fulminanti sulla prima di servizio del tedesco, ha spezzato la resistenza di Altmaier. Hamad non ha tremato al momento di chiudere, sigillando il 6-4 e il trofeo con un ultimo turno di battuta piuttosto incisivo, confermandosi giocatore di categoria superiore per il circuito Challenger e pronto per palcoscenici più prestigiosi.