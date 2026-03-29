Jacopo Vasamì: già finita la collaborazione con Filippo Baldi

È durato poco più di tre mesi il sodalizio tra Jacopo Vasamì e il coach Filippo Baldi, trentenne ex pro con un best ranking al n. 144 ATP che avrebbe dovuto accompagnare il mancino di Roma nella transizione al professionismo dopo la separazione dal tecnico Fabrizio Zeppieri. Confermata a fine gennaio, invece, la collaborazione si è già conclusa.

Classe 2007 (ha compiuto 18 anni lo scorso dicembre), Jacopo ha giocato in ottobre l’ultimo torneo junior mentre già vantava diverse apparizioni nei circuiti minori, con la semifinale del Chellenger di Milano dell’estate scorsa come risultato più importante. Chiusa la passata stagione alla posizione n. 663, Vasamì era balzato al 550 posto in virtù della finale di febbraio all’ITF M25 di Trento e dovrebbe entrare nei primi 500 con l’ultimo atto raggiunto anche a Badalona, altro M25.

Una vittoria e tre sconfitte, invece, nei tre tornei Challenger disputati quest’anno, l’ultimo a Creta, dove si è ritirato sotto di un set e break per un problema alla parte bassa della schiena.

Se è dunque finita in tempi rapidissimi la collaborazione con Baldi, ancora non si sa chi ne prenderà il posto nell’angolo del giovane azzurro.

M.S.