Sinner: “Cahill ci tiene tutti uniti. Dopo le ATP Finals abbiamo parlato, contento che rimanga un altro anno”

Jannik Sinner si appresta a giocare la finale contro Jiri Lehecka al Miami Open 2026, che gli permetterebbe – in caso di conquista del titolo – di completare il Sunshine Double. Il n. 2 del mondo nelle ultime ore è stato intervistato da ‘Digi Sport’, testata romena presente in Florida, soffermandosi soprattutto sul proprio rapporto con Darren Cahill e della decisione dei due di proseguire insieme.

Sinner: “Intesa eccellente tra Cahill e Vagnozzi”

“Darren è una parte molto importante del nostro team, ci tiene tutti uniti. La sua esperienza è fondamentale nei momenti speciali, soprattutto quando le cose non vanno come vorremmo. Dopo le ATP Finals abbiamo fatto una bella chiacchierata. Abbiamo parlato di diverse cose in generale, abbiamo fatto un passo l’uno verso l’altro e per me la situazione era favorevole. Sono contento che possa rimanere per un altro anno, è molto importante per il livello in cui mi trovo ora. L’intesa tra lui e Simone (Vagnozzi, n.d.r.) è eccellente. Vanno molto d’accordo, si fidano molto l’uno dell’altro. La decisione di restare con me è stata ottima“.

A Jannik Sinner, poi, è stato chiesto del primo incontro con Simona Halep, che tra l’altro è stata allenata proprio da Darren Cahill: “È stato meraviglioso perché non l’ho vista molto spesso nel circuito. Parlare con lei mi ha aiutato molto a capire come gestire certe cose. In campo è fantastica, una grande campionessa! È stato un momento bellissimo”.