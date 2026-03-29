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Storica Sabalenka, è tra le cinque tenniste a completare il Sunshine Double

Dal deserto all'oceano, la numero uno al mondo entra nel club d'élite del Sunshine Double. Con Cincinnati 2026 diventerebbe la prima a detenere tutti i titoli americani principali

Di Sabrina Giorgi
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Aryna Sabalenka - Miami 2026 (foto X @MiamiOpen)

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Aryna Sabalenka, dopo aver battuto Coco Gauff in una finale mozzafiato a Miami, entra in un club molto esclusivo completando il Sunshine Double (dopo esserci già riuscita anche in doppio). Infatti, grazie alle vittorie consecutive di Indian Wells e Miami Open, la bielorussa diventa la quinta giocatrice della storia a completare questa impresa, affiancando nomi che hanno segnato epoche intere. In totale, solo 12 tennisti – compresa Sabalenka – tra circuito maschile e femminile sono riusciti a realizzare il Sunshine Double, ma domenica 29 marzo potrebbe unirsi un altro campione alla lista: Jannik Sinner.

Sezioni
Sunshine Double: le poche eletteWTA Miami: la finale

Sunshine Double: le poche elette

  1. Steffi Graf (1994, 1996)
  2. Kim Clijsters (2005)
  3. Victoria Azarenka (2016)
  4. Iga Swiatek (2022)
  5. Aryna Sabalenka (2026)

WTA Miami: la finale

La partita contro Coco Gauff è stata una vera battaglia. Gauff è stata l’unica giocatrice, insieme a Elena Rybakina in finale all’Australian Open e a Indian Wells, capace di strappare un set ad Aryna dall’inizio dell’anno. Per la statunitense, inoltre, si tratta di una sconfitta che interrompe una lunga streak di 9 vittorie in altrettante finali sul cemento: da Linz 2019, passando per Washington, Cincinnati e US Open nel 2023, Auckland 2023-2024, Beijing e WTA Finals, fino a Wuhan 2025.

Con un inizio di stagione straordinario, segnato da 3 titoli e una sola sconfitta (Australian Open), il trionfo in Florida di Sabalenka a Miami apre anche un curioso scenario mai visto prima: se dovesse conquistare Cincinnati ad agosto diventerebbe la prima tennista della storia a detenere contemporaneamente tutti i 4 titoli più prestigiosi che si tengono su suolo americano (US Open, Indian Wells, Miami, Cincinnati). Il distacco dalla seconda posizione, occupata da Rybakina, ora conta quasi 3000 punti di margine, ennesima conferma dell’incredibile forma di chi detiene il trono da quasi un anno e mezzo (75 settimane di fila da lunedì).

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