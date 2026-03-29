Storica Sabalenka, è tra le cinque tenniste a completare il Sunshine Double

Aryna Sabalenka, dopo aver battuto Coco Gauff in una finale mozzafiato a Miami, entra in un club molto esclusivo completando il Sunshine Double (dopo esserci già riuscita anche in doppio). Infatti, grazie alle vittorie consecutive di Indian Wells e Miami Open, la bielorussa diventa la quinta giocatrice della storia a completare questa impresa, affiancando nomi che hanno segnato epoche intere. In totale, solo 12 tennisti – compresa Sabalenka – tra circuito maschile e femminile sono riusciti a realizzare il Sunshine Double, ma domenica 29 marzo potrebbe unirsi un altro campione alla lista: Jannik Sinner.

Sunshine Double: le poche elette

Steffi Graf (1994, 1996) Kim Clijsters (2005) Victoria Azarenka (2016) Iga Swiatek (2022) Aryna Sabalenka (2026)

WTA Miami: la finale

La partita contro Coco Gauff è stata una vera battaglia. Gauff è stata l’unica giocatrice, insieme a Elena Rybakina in finale all’Australian Open e a Indian Wells, capace di strappare un set ad Aryna dall’inizio dell’anno. Per la statunitense, inoltre, si tratta di una sconfitta che interrompe una lunga streak di 9 vittorie in altrettante finali sul cemento: da Linz 2019, passando per Washington, Cincinnati e US Open nel 2023, Auckland 2023-2024, Beijing e WTA Finals, fino a Wuhan 2025.

This is Coco Gauff's first loss in a hardcourt final 🤯



✅ 2019 Linz

✅ 2023 Auckland

✅ 2023 Washington

✅ 2023 Cincinnati

✅ 2023 US Open

✅ 2024 Auckland

✅ 2024 Beijing

✅ 2024 WTA Finals

✅ 2025 Wuhan

❌ 2026 Miami — Bastien Fachan (@BastienFachan) March 28, 2026

Con un inizio di stagione straordinario, segnato da 3 titoli e una sola sconfitta (Australian Open), il trionfo in Florida di Sabalenka a Miami apre anche un curioso scenario mai visto prima: se dovesse conquistare Cincinnati ad agosto diventerebbe la prima tennista della storia a detenere contemporaneamente tutti i 4 titoli più prestigiosi che si tengono su suolo americano (US Open, Indian Wells, Miami, Cincinnati). Il distacco dalla seconda posizione, occupata da Rybakina, ora conta quasi 3000 punti di margine, ennesima conferma dell’incredibile forma di chi detiene il trono da quasi un anno e mezzo (75 settimane di fila da lunedì).