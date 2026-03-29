WTA Miami, Sabalenka: “Mi sono convinta che non c’era modo che potessi perdere”

Nonostante la sconfitta nella finale dell’Australian Open, questo mese di marzo ha confermato che la giocatrice da battere nel circuito WTA è Aryna Sabalenka.

Il click mentale

D. Ho visto su Tennis Channel che hai detto che dopo l’Australian Open hai parlato molto con il tuo team di come essere più composta e di provare a non innervosirti troppo in quei momenti nel terzo set. Puoi parlare un po’ di più di questo, cioè quale soluzione hai trovato questa volta?

ARYNA SABALENKA: «È un tema profondo e sembrerà tutto molto semplice, ma la mia mentalità entrando in questa finale era: non esiste che la perda. Cercavo di portare in campo questa mentalità tosta, il fatto che sarei stata lì a lottare per ogni punto, che non avrei permesso a nulla di toccarmi, che sarei rimasta concentrata, avrei lottato su ogni punto, avrei cercato soluzioni se necessario o semplicemente mi sarei continuata a ricordare quanto sono forte e che ce l’ho.

Ha funzionato davvero bene, ed è così facile a dirsi ma così difficile in certi momenti, quando ti emozioni e poi dimentichi tutto. Nelle ultime finali sono stata molto forte dentro e molto positiva mentalmente. Inoltre ci siamo preparati davvero bene. Ho lavorato duramente. Quindi ogni volta che iniziavo a dubitare delle mie capacità, mi riportavo indietro e mi ricordavo: no, sei abbastanza forte per ottenere questo.»

Marzo da ricordare

D. Facciamo un riassunto di questo mese. Hai ricevuto una proposta di matrimonio, hai preso un cane, hai fatto il Sunshine Double. Devo dirti che un sacco di brasiliani mi hanno scritto dicendo: “Dille che la amiamo”. Quindi ti amiamo.

ARYNA SABALENKA: «Obrigado. Eu te amo. Che mese. È davvero difficile stare al passo con tutto quello che è successo nella mia vita in questo mese: il cane, il fidanzamento, il Sunshine Double. Sembra surreale, vero? Ancora una volta, grazie mille al pubblico brasiliano. È stato incredibile vedere e sentire il supporto. È qualcosa che ho sognato a lungo nella mia vita: entrare in questi grandi stadi e sentire il sostegno e questa atmosfera. In questo momento ho la sensazione di stare vivendo la vita dei miei sogni.»

La gestione delle emozioni

D. Durante quella partita come ti sei sentita? Guardandoti, ci sono stati un paio di momenti critici, come la perdita del secondo set, il break subito, eccetera, ma quello che è emerso è quanto tu sia rimasta composta dal primo all’ultimo punto. Come ti sei sentita mentre giocavi quella partita?

ARYNA SABALENKA: «Sì, mi sono sentita davvero bene. Ho sentito che il livello era incredibile. Il secondo set non è stato ideale alla fine, ma sapevo che lei avrebbe dato il massimo per lottare in questa partita e cercare di vincerla. Alcune cose non hanno funzionato benissimo in quell’ultimo game del secondo set, ma cercavo solo di mantenere un atteggiamento positivo entrando nel terzo set. Sono molto contenta di come ho gestito le mie emozioni e di come sono riuscita a restare concentrata dall’inizio alla fine.»

D. A proposito di questo, volevo chiederti: come gestisci il pubblico? Coco aveva un grande supporto e poi c’era anche quella signora che urlava, tutto quanto.

ARYNA SABALENKA: «C’è stato un po’ di nervosismo in quel momento, ma ho chiesto scusa. Allo stesso tempo, anche lei aveva torto, però probabilmente avrei dovuto controllarmi un po’ meglio. Quando però ho urlato, mi sono sentita sollevata e più sciolta, e anche se avesse continuato a gridare non l’avrei sentita. Ho sentito che il pubblico è stato molto rispettoso con me e che tifava per il bel tennis.

Ovviamente sostenevano Coco. Sapevo cosa sarebbe successo in questa partita, ma avevo anche una grande comunità brasiliana che tifava per me, quindi ho sentito molto sostegno. Ho davvero apprezzato l’atmosfera e le persone che tifavano per la loro giocatrice. È stato incredibile. Vedere lo stadio pieno è stato qualcosa di straordinario e mi sono davvero goduta il tempo trascorso in campo oggi.»

“Odio perdere”

D. Come fai a mantenere alta la motivazione? So che vincere è divertente e ti rende affamata di altro, ma continui ad andare a fondo nei tornei e a vincere molto; a un certo punto non diventa stancante, non diventa un “okay, domattina devo alzarmi e il tennis è implacabile, tra due settimane c’è un altro torneo”? Che cosa fai per tenerti motivata in modo che ogni volta che scendi in campo tu sia davvero presente?

ARYNA SABALENKA: «Odio perdere. Odio quella sensazione quando perdi una partita. Non riesco a dormire, sogno il tennis, mi detesto per gli errori che posso aver commesso e che possono costarmi una partita. Odio quella sensazione. Proprio per questo, ogni volta che scendo in campo cerco davvero di dare il massimo e di fare tutto il possibile per ottenere la vittoria. Per quanto riguarda la motivazione, non sono nemmeno vicina alle leggende. Qual è la mia motivazione? Sto solo cercando di andare il più lontano possibile in questo sport, di ispirare la prossima generazione, di essere un buon esempio per la prossima generazione e di mostrare questo equilibrio tra vita dentro e fuori dal campo, e di aiutare le persone a restare in salute in questo ambiente così duro e impegnativo.»

D. Ovviamente Coco è diventata una tua grande rivale, eravate 6-6, credo, prima di questa partita. Se potessi indicare una qualità che spicca in lei in questi vostri match e nel suo percorso contro di te, quale sarebbe?

ARYNA SABALENKA: «Il suo movimento è qualcosa di speciale. Quando entro in campo contro di lei so che ci sarà sempre una palla in più da giocare, e tutto dipende dal restare concentrata ed essere pronta a un colpo in più che torna indietro. Il suo movimento è davvero qualcosa di unico. Vorrei muovermi, anche solo al 70% di come si muove lei, sarebbe abbastanza per me. È una giocatrice incredibile e una combattente. È sempre una sfida affrontarla e mi sto davvero godendo questa rivalità ultimamente. Spero che rimanga costante e che ci ritroveremo in molte altre finali.»

D.. Che cosa ti colpisce di più nel vincere di nuovo questo torneo consecutivamente? Perché non è affatto un traguardo facile.

ARYNA SABALENKA: «Sì, questo è sicuro. Ma penso che ciò che ha funzionato davvero per me in passato sia il fatto di non concentrarmi troppo su quello che è già successo e di restare nel presente. Entrando in questo torneo non pensavo al titolo da difendere o altro. Cercavo solo di fare un passo alla volta. Credo che restare nel momento sia stato la chiave per essere così costante.»