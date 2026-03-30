ITF Under 18 Città di Firenze: subito ko a Firenze Vito Darderi, fratello di Luciano. Era il primo favorito delle “quali”

Alcuni di loro potrebbero essere le stelle del futuro, in alcuni ci sono già le stigmate del campione, ma certi discorsi sono troppo prematuri per chi si sta affacciando al tennis dei grandi. O della maggiore età, per meglio dire. Come da tradizione consolidata, il Torneo Internazionale Under 18 Città di Firenze rinnova il suo appuntamento con l’edizione n.49 ad aprire le danze nella giornata di lunedì 30 marzo con la prima giornata di qualificazioni volte ad assegnare gli ultimi otto posti disponibili nel main draw, quattro in quello maschile e quattro nel corrispettivo femminile.

La manifestazione con sede al Circolo del Tennis Firenze 1898 ha rappresentato un viatico per le carriere di tanti giocatori, una sorta di tappa obbligatoria anche per tanti tennisti azzurri che ora affollano la top 100 del ranking mondiale come Sonego, Arnaldi, Zeppieri, Nardi, Darderi e Cobolli. Il caso più lampante è quello di Lorenzo Musetti, vincitore nel 2018 per poi fare fortuna nel circuito juniores e conquistare anche l’Australian Open di categoria. Insomma, dai viali alberati delle Cascine a numero 5 al mondo.

Tra le sfide in programma, con atleti provenienti da più di 30 nazioni nel mondo, un cognome sopraccitato destava parecchia curiosità nella prima giornata di qualificazioni. Dopo anni, torna un Darderi a calcare i campi fiorentini in terra battuta, anche se l’esito non è stato quello sperato. Vito Antonio, fratello minore di Luciano, partiva favorito, ma si è arreso 6-4 6-1 allo spagnolo Adolfo Abascal mancando il tabellone centrale. Ci proverà un altro “parente d’arte” come Mattia Pescosolido, con papà Stefano pronto a tifare.

La connessione familiare sembra toccare anche il versante femminile del torneo. Nelle qualificazioni si è contraddistinta Elisa Pieri, sorella di Tatiana vincitrice nel 2017. La campionessa under 14 ha avuto vita facile nel primo turno con Altea Cieno, scrivendo un comodo 6-2 6-1. Sorridono anche Beatrice Gatti e Sveva Fumagalli che superano rispettivamente la tedesca Angelina Cerdic 6-4 6-2 e la polacca Malgorzata Bajorek con un doppio 6-2.

In attesa della seconda giornata di qualificazioni, il primo turno del tabellone centrale avrà il suo start mercoledì 1 aprile a partire dalle 9:00, con ingresso libero, con a disposizione i campi 4,5,6,7 e 9, oltre al Centrale delle Cascine. Le semifinali si svolgeranno nel giorno di Pasqua, domenica 5 aprile, mentre la finale è prevista per lunedì 6 aprile.