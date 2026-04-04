ATP Montecarlo, il programma di domenica 5 aprile: Sinner alle 11 in doppio

Il programma di domenica 5 aprile a Montecarlo, il giorno in cui si inaugura il main draw di singolare e doppio: Jannik Sinner sarà subito protagonista, nel torneo di doppio. Iscritto in coppia con il belga Zizou Bergs, l’azzurro affronterà nel primo turno Tomas Machac e Casper Ruud a partire dalle ore 11 sul Rainier III.

Montecarlo, il programma di domenica 5 aprile: sono quattro i match di singolare

Sul campo principale del Principato, a Pasqua sono poi previsti tre primi turni del singolare: Norrie-Kecmanovic, Monfils-Griekspoor e Kouame-Humbert. Da questo match uscirà l’avversario al primo turno di Jannik Sinner, il cui esordio è dunque previsto per martedì 7 aprile.

Il resto del programma di domenica prevede il completamento del torneo di qualificazione, che ha preso il via nella giornata di sabato 4 aprile, ma ci sarà spazio per un altro match del tabellone principale di singolare: Fucsovics e Tabilo, infatti, si affronteranno sul Court des Princes.

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