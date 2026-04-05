ATP Houston: Burruchaga travolge Tirante e vola in finale. Paul vince la maratona con Tiafoe

Sarà la sfida inedita tra l’esperienza di Tommy Paul e la freschezza di Roman Andres Burruchaga a decretare il campione dell’ATP 250 di Houston. Sulla peculiare terra marrone del Texas, la serata italiana ha regalato due scenari diametralmente opposti. Da una parte una battaglia fratricida tra statunitensi, interrotta dal maltempo e decisa solo al fotofinish dopo quasi tre ore di gioco. Dall’altra un monologo albiceleste che ha proiettato il figlio d’arte del calcio mondiale verso la sua prima finale nel circuito maggiore. Se Paul cerca un sigillo prestigioso per ritrovare continuità e fiducia, l’argentino entra nell’atto conclusivo con la forza di chi non ha nulla da perdere e un tennis che, su questa superficie, ha rasentato quasi la perfezione.

[4] T. Paul b. [2] F. Tiafoe 7-5 4-6 7-6(7)

Non è stata una serata per deboli di cuore al River Oaks Country Club, dove la pioggia ha cercato di rubare la scena a Tommy Paul e Frances Tiafoe. Il derby statunitense è stato spezzato a metà del secondo set da un violento acquazzone che ha costretto gli addetti a un miracoloso lavoro di ripristino del campo. Dopo un’ora e mezza di stop, la battaglia è ripresa con l’atleta del North Carolina capace di mantenere i nervi saldi in un match durato complessivamente due ore e 45 minuti. Paul ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per superare un Tiafoe mai domo, chiudendo 7-5 4-6 7-6(7) in un tie-break finale al cardiopalma. Per Tommy si tratta della decima finale in carriera, la prima in assoluto sulla terra battuta, conferma di una duttilità tecnica ormai completa.

An EPIC duel in Houston ⚔️@TommyPaul1 defeats Tiafoe 7-5 4-6 7-6(7) for his first clay-court final!#USClay pic.twitter.com/rwU9dOzvoU — Tennis TV (@TennisTV) April 4, 2026

R. Burruchaga b. T. A. Tirante 6-1 6-1

Se la prima semifinale ha rappresentato una sorta di epopea, la sfida tra argentini si è trasformata in un monologo senza diritto di replica. Roman Andres Burruchaga, figlio del celebre Jorge che vinse la finale del mondiale di calcio nel 1986, ha mostrato di avere un ottimo killer instinct tennistico. Il numero 77 ATP ha regolato l’amico e connazionale Thiago Agustin Tirante con un impietoso 6-1 6-1 in appena 63 minuti di tennis impeccabile. Burruchaga ha dominato ogni scambio, sfruttando la pesantezza dei suoi colpi e una solidità mentale che non ha lasciato scampo all’avversario, apparso svuotato dopo le fatiche dei turni precedenti. In quel di Houston il ventiquattrenne argentino giocherà la sua prima finale ATP in carriera: il pronostico pende dalla parte dell’esperienza di Paul, ma la freschezza fisica del sudamericano sarà l’ostacolo più grande verso il titolo.