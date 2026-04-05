WTA Bogotà: Bouzkova rimonta Panna Udvardy, il trofeo è suo

[1] M. Bouzkova b. [8] P. Udvardy 6-7(79 6-2 6-2

Marie Bouzkova conferma il suo ruolo di prima favorita del seeding al WTA 500 di Bogotà, Copa Colsanitas Colsubsidio, e vince il terzo titolo di singolare in carriera battendo in finale l’ungherese Panna Udvardy, 92^ del ranking, per 6-7(7) 6-2 6-2 in due ore e cinquanta minuti.

Un primo set che continuava a strizzare l’occhio a Bouzkova, salvo poi tornare in equilibrio fino alla beffa finale (ma parziale). Il break iniziale della ceca viene conservato fino al 3-1, quando Udvardy la riagguanta. Non le riesce però il sorpasso e Marie vola 5-3 e si procura il set point in risposta, ma Panna spinge senza paura il dritto dopo il servizio, piazza il dropshot e passa in recupero sulla controsmorzata. Marie serve sul 5-4 e cede a zero. Ma adesso tocca all’ungherese sprecare, tre set point consecutivi in risposta al dodicesimo game: brava l’avversaria in una circostanza, ma due errori con quel dritto hawaiano, nel senso di tirato con una presa estrema. Se, quando Roger Federer iniziava la rotazione delle spalle, il piatto corde guardava la rete di fronte a lui, quello di Panna si fa vedere dalla tribuna laterale.

Bouzkova ci riprova nel tie-break: 5-0, poi 6-4, niente da fare, con Marc Lopez in panchina un po’ perplesso. Molto più convinta Udvardy che piazza quattro punti di fila e si prende la prima partita. E adesso? Crollo Bouzkova oppure altra lotta? No, Maria si ricompone, va subito avanti in entrambi i successivi set e mette le mani sul terzo trofeo in carriera. Panna può invece consolarsi con il best ranking al n. 71.