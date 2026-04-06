ATP Montecarlo: Berrettini e Vavassori vincono su de Minaur/Norrie al super tie-break nel match d’esordio

Buona la prima in doppio a Montecarlo per Matteo Berrettini e Andrea Vavassori, che hanno superato Alex de Minaur e Cameron Norrie (che per ironia della sorte giocheranno uno contro l’altro in singolare al secondo turno) per 6-4 4-6 10-5 al termine di un match in cui gli azzurri hanno saputo combattere, assorbire il ritorno degli avversari e poi piazzare l’allungo decisivo nel finale.

Nel primo parziale Berrettini e Vavassori hanno recuperato il break subito nel quarto game, e infilato quattro giochi consecutivi dal 2-4.

Nel secondo, decisivo il break nel quinto gioco in favore di de Minaur/Norrie nel quinto gioco al deciding point.

Nel match tie-break, però, Berrettini e Vavassori hanno cambiato marcia al momento giusto. Dopo una partenza equilibrata fino al 2-3, gli italiani hanno allungato progressivamente fino al 7-2, scavando lì il solco vero. De Minaur e Norrie hanno provato a restare agganciati, ma la coppia azzurra ha controllato il margine e ha chiuso 10-5.

Il prossimo scoglio è di quelli molto duri: la coppia N.3 del seeding formata dal finlandele Heliovaara e dal britannico Patten.