ATP Roma 2026, Entry List: Sinner, Musetti, Cobolli e Darderi nel seeding. Wild card a Wawrinka?

È uscita domenica l’Entry List degli Internazionali BNL d’Italia maschili, in scena al Foro Italico dal 27 aprile al 17 maggio, l’anno scorso vinti da Carlos Alcaraz in finale su Jannik Sinner; il cut off è fissato a quota 79, comprendendo però nell’elenco Zhizhen Zhang, l’atleta cinese che si giova di classifica protetta. Le wild card saranno cinque e potrebbero essere tutte italiane, anche se la popolarità e le belle prestazioni di Stan Wawrinka nel suo ultimo anno di carriera metteranno sicuramente qualche dubbio agli organizzatori. Lo spazio restante nel main draw sarà appannaggio dei dodici vincitori del tabellone cadetto.

Tra le prime sedici teste di serie avremo così tre italiani: oltre al numero due Sinner e al numero 5 Musetti, sull’ultima sedia disponibile prenderà posto Flavio Cobolli; completa il novero degli azzurri presenti tra i 32 favoriti Luciano Darderi, con il numero 21. Scorrendo la lista dei giocatori ci imbattiamo anche in Lorenzo Sonego, purtroppo sceso a quota 66. Il tennista torinese, protagonista di un ottimo ultimo scorcio di 2025, non gioca una partita da Melbourne, quando perse in tre set da Lorenzo Musetti; il polso continua a dolere e lo ha già costretto a rimandare il rientro.

Il 2025 degli italiani

Il drappello degli italiani dovrebbe arricchirsi ulteriormente, al di là dei responsi finali dei qualifiers, con l’ingresso di Mattia Bellucci; il tennista bustocco è infatti il primo della graduatoria dei non iscritti, al dodicesimo posto della quale troviamo il nome di Matteo Berrettini.

Come detto, Jannik Sinner sarà chiamato a difendere i punti della finale, mentre per Musetti, ancora in condizione non ottimale, la conferma del bottino ottenuto nel 2025 passa attraverso il raggiungimento della semifinale (perse con Alcaraz). Cobolli, mai a suo agio nella manifestazione della sua città, lo scorso anno cedette al primo incontro a Nardi, che vinse a sua volta l’unico match sul rosso di tutta la stagione. Luciano Darderi passò un turno con il cinese Bu per poi subire un risultato severo dal britannico Jack Draper; Berretini si ritirò al secondo turno durante il match con Ruud e per finire Sonego perse subito e male con l’argentino Burruchaga.