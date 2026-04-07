Interviste

ATP Montecarlo, Sinner incontra Usain Bolt: “Lui un grandissimo, io all’inizio della mia storia”

"Mi trovo bene con questi miti dello sport", ha detto Jannik Sinner facendo riferimento all'incontro con Usain Bolt a Montecarlo. "Sto facendo la mia storia, vedremo ..."

Di Danilo Gori
1 min di lettura 💬 Vai ai commenti
Sinner Bergs
Jannik Sinner - Miami 2026 (foto X @ATPTour_ES)

⚠️ Tragedia greca: leggi l'ultimo numero di Warning


Nei video proposti martedì da ‘La Gazzetta dello Sport’ spunta quello di un nuovo incontro tra protagonisti della scena sportiva: quello che ha visto protagonisti a bordo campo a Montecarlo Jannik Sinner e Usain Bolt, considerato da molti il più grande velocista di sempre. Il trentanovenne velocista giamaicano, per tre volte medaglia d’oro olimpica nei 100 e nei 200 metri piani, nonché detentore dei record mondiali di velocità nelle due specialità, è infatti apparso presso il Country Club e ha scambiato alcune cordiali parole con il numero due della classifica ATP.

ATP Montecarlo, Sinner: “Bolt? Mi trovo bene con questi miti”

Successivamente intervistato, Sinner ha espresso alcune considerazioni sull’incontro con l’ex campione di atletica: “Il successo non mi ha cambiato e penso che anche i grandi campioni siano persone normali. Sono bravissimi a fare quello che fanno, o che hanno fatto, e a fine carriera sono un po’ felici perché una nuova parte della loro vita sta per cominciare. Mi trovo bene con questi miti dello sport; per essere uno di loro devi fare grandi cose per lungo tempo, e io ho appena iniziato il mio percorso. Sto facendo la mia storia, e vedremo…”.

TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

Lilli Tagger - WTA Linz 2026 (@ X Upper Austria Ladies Linz)
WTA Linz: Tagger supera Badosa e avvicina la top 100
WTA
WTA Linz, Tagger: “Cambiare il rovescio? È il mio colpo più naturale”
Interviste
Luca Nardi - ATP Challenger Coblenza 2025 (foto Instagram @atpchallengertour)
Challenger Monza: Nardi esce all’esordio contro Royer, Collignon inizia la difesa al titolo
Challenger
Luciano Darderi - ATP Santiago 2026 (Chile Open)
ATP Montecarlo, doppio: Cobolli/Darderi cedono a Goransson/King
ATP