ATP Montecarlo, Sinner incontra Usain Bolt: “Lui un grandissimo, io all’inizio della mia storia”

Nei video proposti martedì da ‘La Gazzetta dello Sport’ spunta quello di un nuovo incontro tra protagonisti della scena sportiva: quello che ha visto protagonisti a bordo campo a Montecarlo Jannik Sinner e Usain Bolt, considerato da molti il più grande velocista di sempre. Il trentanovenne velocista giamaicano, per tre volte medaglia d’oro olimpica nei 100 e nei 200 metri piani, nonché detentore dei record mondiali di velocità nelle due specialità, è infatti apparso presso il Country Club e ha scambiato alcune cordiali parole con il numero due della classifica ATP.

ATP Montecarlo, Sinner: “Bolt? Mi trovo bene con questi miti”

Successivamente intervistato, Sinner ha espresso alcune considerazioni sull’incontro con l’ex campione di atletica: “Il successo non mi ha cambiato e penso che anche i grandi campioni siano persone normali. Sono bravissimi a fare quello che fanno, o che hanno fatto, e a fine carriera sono un po’ felici perché una nuova parte della loro vita sta per cominciare. Mi trovo bene con questi miti dello sport; per essere uno di loro devi fare grandi cose per lungo tempo, e io ho appena iniziato il mio percorso. Sto facendo la mia storia, e vedremo…”.