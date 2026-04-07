Challenger Monza: Nardi esce all’esordio contro Royer, Collignon inizia la difesa al titolo

Si è chiusa la giornata di martedì 7 marzo all’Atkinsons Monza Open, torneo Challenger 125, e con essa sono stati delineati anche i vari incontri che vedremo agli ottavi di finale. Il torneo ha visto un esordio difficile per la truppa azzurra, che ai blocchi di partenza vedeva undici rappresentanti. Di questi sono rimasti solo cinque superstiti e quattro si trovano nello stesso quarto di tabellone. Il primo dei due derby sarà tra Stefano Travaglia, vincente sul quinto del seeding Vilius Gaubas, e Raul Brancaccio, che ha estromesso il promettente Jacopo Vasamì con un doppio 7-5. Il secondo incontro tra azzurri sarà invece tra due mancini: si sfideranno la terza forza del tabellone Mattia Bellucci e il qualificato Andrea Guerrieri. Il quinto azzurro rimasto nel tabellone è l’intramontabile Marco Cecchinato, che ha sconfitto il qualificato austriaco Sandro Kopp al tie-break del set decisivo, sostenuto da un tifo incrollabile.

Nella giornata odierna hanno esordito anche il detentore del titolo Raphael Collignon e il secondo del tabellone Valentin Royer. Il belga classe 2002, primo del seeding, ha sconfitto con un periodico 6-2 l’australiano Christopher O’Connell. Il francese, invece, ha ottenuto il pass per il secondo turno sconfiggendo per 7-6(4) 7-5 Luca Nardi. Tra i più attesi della giornata, non delude Martin Landaluce, che appena due settimane fa raggiungeva i quarti di finale del Masters 1000 di Miami. Lo spagnolo classe 2006 ha sconfitto il qualificato azzurro Federico Arnaboldi in una bella lotta, terminata 6-4 2-6 6-2.

La giornata di mercoledì prevede quattro singolari e sei doppi. Ad aprire la sessione sul campo centrale, alle 10:30, sarà il primo dei due derby citati, quello tra Travaglia e Brancaccio. Seguiranno la sfida tra Collignon e Remy Bertola e l’altro derby tra Guerrieri e Bellucci. A chiudere la giornata ci penserà ancora Stefano Travaglia, in doppio con Gianluca Cadenasso contro Drzewiecki e Nouza. L’unico singolare giocato sui campi secondari sarà sul campo 1 e vedrà affrontarsi Rei Sakamoto e Luca Van Assche, sesto del tabellone.