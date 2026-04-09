WTA Stoccarda, forfait di Sabalenka: “Mi spiace non avere un’altra chance per quella Porche…”

È stato un inizio di stagione a dir poco logorante per il circuito femminile, giunto ad aprile con già 4 WTA 1000 disputati in questo 2026. Aryna Sabalenka ha dovuto rivedere la sua programmazione, snellendola con i forfait di Doha e Dubai. Scelta che si è rivelata vincente nel Sunshine Double, dove la bielorussa ha trionfato con una doppietta epocale.

“Speravo di avere un’occasione per quella Porsche…”

Ma la tournée sul cemento è oramai bella che andata e Sabalenka tornerà in Europa per dar inizio al suo swing sul rosso, sebbene ciò non accadrà certamente nel torneo di Stoccarda. A ridosso del Porsche Tennis Grand Prix (13 – 19 aprile), la campionessa nativa di Minsk ha annunciato sui social di dover fare a meno della tappa sul tappeto rosso tedesco a causa di un infortunio: “Mi dispiace molto dover dire che quest’anno non potrò partecipare al Porsche Tennis Grand Prix – ha rivelato sulle instagram stories -. Mi piace sempre tornare a Stoccarda. L’atmosfera, i tifosi e il sostegno che ricevo lì sono davvero speciali per me. E, naturalmente, speravo davvero di avere un’altra occasione per lottare per quella Porsche. Purtroppo, ho subito un infortunio dopo Miami e, anche se ho provato di tutto per recuperare in tempo, non sono pronta per gareggiare. Mi dispiace davvero molto dover saltare questo fantastico torneo. Auguro a tutti una settimana fantastica a Stoccarda e spero di rivedervi tutti molto presto”.

Sabalenka, per colpa di un forfait forzato, non potrà difendere la finale dello scorso anno raggiunta a Stoccarda, dove fu sconfitta col netto risultato di 6-4 6-1 da Jelena Ostapenko. Il Porsche Tennis Grand Prix è sempre stato un taboo per la numero 1: tre finali, tre sconfitte e zero titoli ottenuti sui campi rossi indoor della Germania del Sud. La distanza abissale che la separa da Rybakina nel ranking permette alla bielorussa di dormir sonni tranquilli nonostante l’assenza a Stoccarda, ma da Madrid in poi, le cambiali diventeranno ben più onerose per l’attuale dominatrice del circuito.