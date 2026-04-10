ATP Challenger Monza, al via le semifinali: Bellucci unico azzurro rimasto

Il Tennis Villa Reale di Monza si prepara a vivere un sabato intenso di semifinali. I due tennisti più favoriti, Raphael Collignon – il campione in carica – e Mattia Bellucci, sfideranno l’11 aprile due fenomeni della Next Gen: Martin Landaluce e Dino Prizmic. L’età media dei quattro semifinalisti è di soli 22 anni e mezzo.

L’eroe di casa è Mattia Bellucci, terza testa di serie, che ha staccato il pass per il penultimo atto dopo una vera e propria battaglia di tensione contro il connazionale Stefano Travaglia. Con qualche errore e una racchetta lanciata a terra, Bellucci è riuscito a chiudere in 2 ore e 41 minuti con un doppio 7-6(5). Sabato lo attenderà dall’altra parte della rete Dino Prizmic, il classe 2005 che ai quarti ha dominato la testa di serie numero due del torneo, Valentin Royer, con il punteggio di 6-3 6-2.

Nella parte alta del tabellone, il dominio di Raphael Collignon non accenna a placarsi. Il belga, numero uno del seeding, ha travolto Luca Van Assche 6-4 6-0. A sfidare il campione uscente ci sarà il ventenne madrileno Martin Landaluce, che continua a impressionare per maturità e solidità, come dimostrato nel 6-3 6-2 inflitto a Hugo Gaston.

Ad aprire le danze sarà la sfida Collignon-Landaluce, in programma alle 11.00, e a seguire Bellucci-Prizmic. Si concluderà poi il tabellone del doppio con la finale Jakub Paul/Matej Vocel-Sander Gille/Sem Verbeek, in campo non prima delle 14.00. I match saranno in diretta su Sky Sport Max.