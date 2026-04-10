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ATP Montecarlo, Alcaraz: “Sinner? Le smorzate sono un’arma. C’è un colpo che vorrei rubargli…”

Lo spagnolo travolge Bublik, centra la 300ª vittoria in carriera e guarda avanti: “Sono stato solido dall’inizio alla fine. Jannik mi spinge a migliorare”

Di Carlo Galati
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Tennis, ATP Monte Carlo Rolex Masters 2026, Carlos Alcaraz (ESP), Thursday, April 9, 2026. Photo Felice Calabro'

La vittoria nei quarti contro Alexander Bublik, un netto 6-3 6-0, non vale solo la semifinale: per Carlos Alcaraz è anche il successo numero 300 in carriera. Un traguardo raggiunto in appena 367 partite, che racconta meglio di qualsiasi parola la precocità del suo percorso.

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“Sinner migliora: le smorzate sono sempre più naturali”“Con Bublik ho giocato una grande partita ”

Quando gli si chiede di scegliere tre match simbolo, la risposta è immediata e quasi istintiva: Il primo. Il primo è sempre speciale, la prima partita ATP che ho vinto. Era il 2020, al Rio Open, con Albert Ramos.

Poi lo sguardo si sposta sui grandi palcoscenici: “Direi la finale del Roland-Garros”. E infine un passaggio chiave nella sua crescita: La prima vittoria contro Novak Djokovic. Sono questi i miei tre preferiti.

“Sinner migliora: le smorzate sono sempre più naturali”

Il tema tecnico porta inevitabilmente a Jannik Sinner e a un colpo che negli ultimi mesi è diventato sempre più centrale nel suo gioco: la smorzata.

Alcaraz osserva, analizza, riconosce: Ho visto che Jannik ne ha fatte molte più del solito. E lo sta facendo molto bene. Poi sottolinea il lavoro dietro il miglioramento: “Si vede che ci ha lavorato tanto, ma adesso sembra un colpo naturale per lui”.

L’aspetto più interessante è nella costruzione: “Costruisce il punto, fa arretrare l’avversario e poi usa la smorzata. Sta diventando una grande arma”.

Sul paragone diretto, arriva anche una battuta: “Non so se guarda i miei video per migliorare (sorride). Non sono preoccupato. Sono contento che provi cose nuove per migliorarsi. Questo mi spinge a fare lo stesso. Mi preoccuperò quando dovrò giocarci contro.

E proprio parlando dell’azzurro, Alcaraz svela anche cosa gli piacerebbe “rubare”: La transizione da difesa ad attacco è incredibile. Il modo in cui colpisce la palla, sempre nello sweet spot, è qualcosa che guardo spesso. E poi il servizio: è migliorato tantissimo negli ultimi mesi, sia la prima che la seconda.

“Con Bublik ho giocato una grande partita ”

Con Bublik la prestazione è stata senza sbavature, quasi una risposta diretta alle difficoltà del turno precedente: “Ho giocato una grande partita, molto solida dall’inizio alla fine”.

La differenza rispetto al match precedente è chiara: “Lì avevo perso un po’ il feeling nel secondo set e avevo lasciato entrare il mio avversario. Oggi invece ho alzato il livello e non gli ho permesso di giocare il suo tennis”.

Adesso c’è una semifinale da preparare, con un’incognita ancora da sciogliere. Se sarà Valentin Vacherot, Alcaraz non nasconde il rispetto: Il suo percorso è impressionante, giocare in casa gli dà tanta motivazione. Ci siamo allenati una volta, è un avversario tosto”.

Dall’altra parte resta l’opzione Alex De MinaurÈ sempre difficile, un grande giocatore”. Nessuna preferenza, solo una certezza: “Sarò felice di affrontare chiunque. Ma sarebbe bello giocare contro Vacherot qui, a casa sua”.

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