BJK, Qualifiers: sorprese Gran Bretagna e Belgio, equilibrio tra Svizzera e Cechia

Oltre ad Italia-Giappone in corso di svolgimento a Velletri, sono in corso anche gli altri sei Qualifiers. Le vincenti di questi incontri si aggiungeranno alla Cina, paese organizzatore delle Finals a Novembre, per il tabellone finale a 8 squadre che assegnerà il titolo 2026. Vediamo come stanno andando le cose analizzando le singole sfide.

AUSTRALIA-GRAN BRETAGNA 0-2

M. Stojsavljevic b. T. Gibson 7-6(4) 7-5

H.Dart b. K. Birrell 4-6 6-3 6-3

Clamoroso a Melbourne, sul veloce della John Caine Arena le padrone di casa perdono i singolari della prima giornata contro le meno quotate avversarie britanniche. L’impresa della giornata è firmata dalla nr. 275 Wta, Mika Stojsavljevic, che in due set molto equilibrati supera la nr.1 australiana Talia Gibson.

Il colpo di grazia alle australiane lo dà Harriet Dart che in rimonta supera Kimberly Birrell. Australia sul cornicione, le britanniche andranno alla ricerca dell’ultima spinta per chiudere la contesa

BELGIO-USA 2-0

H. Vandewinkel b. I. Jovic 7-6(3) 6-3

E. Mertens b. M. Kessler 7-6(3) 2-6 3-3 rit.

Altra sorpresa a Ostenda, dove sulla terra rossa indoor gli Usa si trovano in svantaggio contro le padrone di casa. La numero 2 belga Vandewinkel dà il là all’exploit casalingo superando l’emergente americana Jovic in due set.

Poco fortunate le americane nel secondo singolare. La Kessler nel terzo set è costretta a ritiro per un infortunio alla caviglia su una situazione di perfetta parità. La Mertens non può essere felice ma centra il secondo punto che potrebbe segnare la sfida contro le americane. Che domani proveranno la rimonta.

POLONIA-UCRAINA 0-2

M. Kostyuk b. M. Linette 6-4 6-0

E. Svitolina b. K. Kawa 6-2 6-1

Nessuna sorpresa sulla terra rossa di Gliwice. Troppo pesante l’assenza di Iga Swiatek tra le padrone di casa. Kostyuk e Svitolina maramaldeggiano a piacimento su Linette e Kawa. La sfida sembra già segnata.

SVIZZERA-R. CECA 1-1

B. Bencic b. M. Bouzkova 6-3 6-7(4) 6-4

L. Noskova b. V. Golubjic 6-1 6-4

Qualitativamente la sfida più bella del weekend. Il primo singolare della sfida testimonia ciò. Spettacolo e grande equilibrio tra Belinda Bencic e Marie Bouzkova, con quest’ultima che non molla mai. Va sotto 3-6 0-3 con doppio break di svantaggio nel secondo set ed è capace di recuperare fino a vincere il tie break del parziale e portare la sfida al terzo. Ci vuole tutta l’abilità e la forza della Bencic per portare la Svizzera avanti. Nel secondo singolare però la Noskova non lascia scampo alla Golubjic che resiste per un set prima di lasciare campo libero all’avversaria

KAZAKISTAN-CANADA 1-1

Y.Putintseva b. K. Cross 6-3 7-5

B. Andreescu b. S. Zhiyenbayeva 6-4 7-6(4)

Perfetta parità ad Astana tra Kazakistan e Canada. Le due numero 1 recitano il loro ruolo alla perfezione e portano il punto a casa, ma devono impegnarsi con le meno quotate nr. 2 avversarie (la Zhiyenbayeva è addirittura oltre la posizione 1000 Wta). Doppio e sfida Putintseva-Andreescu decideranno con ogni probabilità la contesa

SLOVENIA-SPAGNA 1-1

K. Quevedo b. T. Zidansek 4-6 6-2 rit.

V. Erjavec b. L. Romero Gormaz 6-4 6-3

Sulla terra outdoor di Portorose, sede di un torneo minore del circuito Wta, Slovenia e Spagna sono sull’1-1 dopo la prima giornata. Sfortunata la numero 1 locale Zidansek, costretta al ritiro contro la Quevedo nel primo singolare sulla situazione di un set pari. Rimedia per la Slovenia la Erjavec che supera in due set la Romero Gormaz