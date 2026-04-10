Interviste

Djokovic: “Il tennis è ancora importante, ma non è più tutto. Però vado avanti, ecco perchè”

Novak Djokovic si racconta: "Ora in campo non sono motivato solo a vincere, voglio essere un esempio di dedizione e amore per quello che faccio"

Di Beatrice Becattini
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Novak Djokovic – Australian Open 2026 (foto via Twitter @AustralianOpen)
Novak Djokovic – Australian Open 2026 (foto via Twitter @AustralianOpen)

Novak Djokovic sta scrivendo un nuovo capitolo della sua carriera, forse l’ultimo di una vita tennistica ai limiti dell’irripetibile.

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Djokovic: “Non c’è distinzione tra giocatore e persona. Ho imparato a accettare le mie debolezze”L’amore per il tennis e la voglia di continuare, Nole: “L’oro olimpico l’emozione più grande. Voglio essere un esempio”I nuovi equilibri tra tennis e famiglia, Djokovic: “Il tennis è ancora importante, ma non è più tutto”

Dopo la finale dell’Australian Open, dove solo Carlos Alcaraz gli ha negato l’affermazione numero 11 a Melbourne e quel venticinquesimo Slam che Nole si è posto come obiettivo finale e attorno al quale va forgiando la programmazione di ogni stagione.
Proprio per questo, le uscite del 2026 si sono limitate al Major australiano e a Indian Wells, dove è stato sconfitto in rimonta da Jack Draper agli ottavi.

Mentre a Montecarlo va in scena il duello a distanza tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, Djokovic ha scelto di prolungare la propria lontananza dal campo. Forse gli occhi del serbo sono puntanti sul Roland Garros. O più probabilmente i quasi 39 anni gli impongono una cernita attenta degli impegni.

Djokovic: “Non c’è distinzione tra giocatore e persona. Ho imparato a accettare le mie debolezze”

Novak si racconta a “Esquire Australia” tra tennis e nuove consapevolezze.
“Nel corso degli anni, ho imparato che il benessere mentale ed emotivo è tutto. In campo e fuori dal campo, si è sempre la stessa persona esordisce Nole, che sostiene che la distinzione persona e giocatore abbia confini sfumati. “Se qualcosa dentro di me non va, si riflette nel mio tennis, non c’è alcun dubbio”.

L’ex numero 1 al mondo confessa di prestare molta più attenzione alle proprie sensazioni. Perché la stabilità emotiva, con il trascorrere le stagioni, è divenuta una priorità insieme all’ascolto del proprio corpo, che non può essere più quello di qualche anno fa. “Per me, trovare quell’equilibrio è derivato dall’adottare un approccio più olistico e dall’accettare che sono umano. Faccio errori, ho delle debolezze, ed è normale” spiega Djokovic, che ha smesso di considerarsi infallibile. Per essere forte, coraggioso e avere successo, devi anche permetterti di essere vulnerabile“.

L’amore per il tennis e la voglia di continuare, Nole: “L’oro olimpico l’emozione più grande. Voglio essere un esempio”

In molti si chiedono per quanto ancora Djokovic sceglierà di proseguire con la propria carriera. A dire la verità, il serbo a più riprese ha confessato che nella sua testa è viva l’idea di arrivare alle Olimpiadi di Los Angeles. Il 2028 è distante due stagioni, che a 39 anni non sono proprio pochissime.

L’oro olimpico è stato un sogno di una vita per me. Ho partecipato a quattro Giochi Olimpici e per molto tempo quella medaglia è mancata”.
I Giochi Olimpici di Parigi 2024 hanno consentito a Nole di completare con l’ultimo tassello una bacheca satura di successi e record. Quell’oro a Cinque Cerchi che mancava è finito al collo del giocatore di Belgrado.
Vincere a Parigi, a 37 anni, rappresentando la Serbia, è senza dubbio uno dei momenti più grandi della mia carrieraammette. “Essere lì, cantare l’inno nazionale, tenere in mano la medaglia d’oro: è una sensazione che ti resta per sempre, non solo nella memoria ma in tutto il corpo”.

Nonostante i 24 Slam e gli infiniti titoli, per lui l’emozione olimpica non è paragonabile ad altre sensazioni provate su un campo da tennis. “Non avevo mai provato emozioni del genere su un campo da tennis prima. Le lacrime sono arrivate, spontaneamente. È stato qualcosa di molto puro, molto potente”.
Tuttavia, Novak non sente di aver completato il mosaico. Ed è questo che lo spinge a proseguire.
Ciò che mi spinge ad andare avanti è prima di tutto il mio amore per il gioco analizza. “Il tennis è stato la mia vita per così tanto tempo e continuo a godermi ogni momento in campo. Amo la competizione, amo la sfida, e mi sento ancora forte e capace di competere con i giocatori più giovani: questa è una grande parte del divertimento per me”.

I nuovi equilibri tra tennis e famiglia, Djokovic: “Il tennis è ancora importante, ma non è più tutto”

Il tennis adesso va oltre i semplici fondamentali. Per Djokovic le motivazioni non possono risiedere più nella vittoria, perché sa che il nuovo che avanza è competitivo. Lui, però, si carica pensando di poter fare partita pari con i giocatori più giovani. E di poterli battere.

“A questo punto della mia carriera, la preparazione non significa solo allenarsi più duramente” dice. Significa allenarsi in modo più intelligente, ascoltare il mio corpo e assicurarmi di essere al meglio fisicamente e mentalmente per poter competere al massimo livello”.

In più, ora è il momento di ripensare ai rapporti di forza tra il tennis e la vita privata. Con un unico grande obiettivo: “trovare il giusto equilibrio tra il tennis e la vita familiare, soprattutto mentre i miei figli crescono e hanno impegni scolastici, quindi non possono viaggiare con me come prima”.

Stefan e Tara crescono e comprendono sempre meglio le varie situazioni della vita. Quando sono in campo, non sono motivato solo a vincere, ma anche a dare l’esempio – a mostrare loro valori come la dedizione, la resilienza e l’amore per ciò che si fa. Questa motivazione è molto potente e molto personale”.

Guai, però, a pensare che Djokovic non viva ancora di tennis e per il tennis. Il tennis è ancora molto importante per me, ma non è più tutto. E in un certo senso, questo mi dà più forza”.

“In fondo, tutto si riduce all’amore e al gioco” conclude Nole. Quando ami veramente ciò che fai, smetti di essere ossessionato dal risultato e inizi a goderti di più il processo. E quando ti godi il processo, è allora che puoi esprimerti appieno e raggiungere il tuo pieno potenziale”.

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