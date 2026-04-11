ATP Montecarlo, titolo e n. 1 in palio: a che ora e dove vedere la finalissima tra Sinner e Alcaraz

È il Campo Ranieri III di Montecarlo il teatro della prima sfida stagionale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Non prima delle ore 15 di domenica 12 aprile – in apertura di giornata si terrà la finale di doppio – i numeri 1 e 2 del mondo si sfideranno per il trofeo del primo Masters 1000 sulla terra del calendario. In palio non c’è solo il 27esimo titolo ATP per entrambi – i due infatti sono appaiati a 26 coppe ciascuno – ma anche la vetta del ranking.

ATP Montecarlo, la prima sfida del 2026 tra Sinner e Alcaraz: i precedenti e dove vederla

Sinner-Alcaraz, atto 17 (più uno)

Dopo aver atteso più di quattro mesi, la finale dei sogni è servita. Eliminati rispettivamente Alexander Zverev e Valentin Vacherot, a Montecarlo Jannik e Carlos daranno vita al diciassettesimo testa a testa a livello ATP, il diciottesimo incrocio totale.

Lo spagnolo conduce per 10 a 6, cui si somma la vittoria al Challenger di Alicante del 2019.

Considerando anche la sfida nella Comunità Valenciana, l’attuale numero 1 del mondo si è aggiudicato 4 vittorie su 5 sfide sulla terra rossa. Tuttavia, la finale del Roland Garros del 2025, ultima partita in cui si sono incontrati sul mattone tritato, e lo stato attuale di forma, il risultato finale è tutt’altro che scritto. E il possibile avvicendamento al primo posto della classifica è una motivazione in più.

L’appuntamento è per le ore 15.

I canali di riferimento sono quelli di Sky Sport e NOW per lo streaming; inoltre la finale del Rolex Montecarlo Masters sarà visibile anche in chiaro, in diretta su TV8.