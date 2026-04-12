ATP Challenger Monza: fuori Bellucci, in finale Collignon contro Prizmic

La finale dell’Atkinsons Monza Open vedrà di fronte due dei protagonisti più attesi: da una parte Raphael Collignon, il campione in carica belga deciso a prendersi il bis, dall’altra Dino Prizmic, il prodigio di Spalato che sta scalando rapidamente le classifiche mondiali. L’Italia, come nella scorsa edizione, non prenderà parte nell’ultimo atto: Mattia Bellucci, unico azzurro rimasto, ha perduto la semifinale contro Prizmic con il punteggio di 7-6(1) 6-4.

Implacabile Collignon

Il primo a garantirsi il posto è Raphael Collignon, numero uno del torneo, che si è imposto senza troppe difficoltà 6-1 6-4 su Martin Landaluce. Nonostante il buon livello espresso dal madrileno nei turni precedenti, Collignon ha preso in mano le redini del gioco fin dai primi scambi chiudendo la pratica in circa 80 minuti. “Più passano gli incontri e più gioco meglio” afferma il belga che punta a difendere il titolo, poi aggiunge un commento su Monza: “Mi piacciono le condizioni di gioco qui, l’atmosfera e la gente. Quando mi sento bene fuori dal campo il mio tennis funziona meglio“.

Out Bellucci: nessun azzurro in finale

Dino Prizmic, invece, in semifinale interrompe il cammino dell’azzurro Mattia Bellucci con il punteggio di 7-6 6-4. L’italiano, sostenuto dal “tutto esaurito” degli spalti, non ha giocato al meglio delle sue capacità e, nonostante sia stato anche per due volte avanti di un break nel primo set, condotto per 5-3, nelle fasi chiave la maggiore solidità del croato è stata premiata. Dopo aver dominato il tie-break per 7 punti a 1, Prizmic ha trovato l’allungo decisivo sull’1-1 del secondo set e poi è stato inavvicinabile nei successivi quattro turni di battuta. Garantitosi ai quarti i punti necessari per l’ingresso in Top-100 per la prima volta in carriera, lunedì sarà almeno numero 87 – oppure 80 in caso di successo.

Collignon-Prizmic: il programma

Esiste un solo precedente tra i due finalisti, risalente al 2024 sul veloce indoor di Bratislava: in quell’occasione fu il belga a spuntarla soltanto al tie-break del set decisivo. Un dettaglio che preannuncia una battaglia ad altissima intensità per chi è riuscito a riservare un posto nelle tribune dell’Atkinsons Monza Open. La sfida per il titolo prenderà il via alle ore 11:00, in diretta su Sky Sport.

Il programma sul Centrale del Villa Reale Tennis inizierà però già dalle 10:00 con uno show inaugurale: il gruppo “Area Danza” porterà in scena la coreografia “Sogna ragazzo sogna”, seguita da un’esibizione di Mimì Caruso, vincitrice di X Factor Italia nel 2024. Nel mentre, il sabato monzese ha già celebrato i campioni del doppio: a sollevare il trofeo sono stati il belga Sander Gille e l’olandese Sem Verbeek, capaci di imporsi in rimonta su Jakub Paul e Matej Vocel con il punteggio finale di 4-6 7-6 10/8.