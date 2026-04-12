WTA Linz, Andreeva alza il trofeo: “Ora parlerò con i miei genitori per capire cosa posso comprarmi”

da Linz, il nostro inviato

Mirra Andreeva trova il modo di girare la finale iniziata in modo spettacolare da Anastasia Potapova e mettere le mani sul trofeo dell’Upper Austria Ladies Linz, titolo finora più pesante conquistato sulla terra rossa. Ecco cosa ha detto dopo la vittoria per 1-6 6-4 6-3.

D. Mirra, congratulazioni per il titolo su terra battuta più importante della tua carriera finora. È stata una finale davvero dura, soprattutto all’inizio. Puoi raccontarci com’è andata la partita?

Mirra Andreeva: Ho avuto la sensazione che soprattutto all’inizio lei stesse giocando molto bene. Io sentivo anche che mi mancava qualcosa, probabilmente, ma lei faceva tanti vincenti. Giocava molto alle mie spalle e su questo tipo di terra scivolosa funziona molto bene. Ha giocato in modo incredibile per tutta la partita, ma sono felice che nel secondo set sia riuscita a trovare la soluzione per ribaltare l’incontro, e sono molto contenta che sia andata dalla mia parte.

D. Come sei riuscita a ribaltarla?

Mirra Andreeva: Mi sono semplicemente detta di cercare di essere extra attiva con le gambe, perché non so mai se lo sono davvero o se è solo la mia mente a dirmelo mentre in realtà non lo sono. Quindi ho cercato di esagerare nel lavoro di gambe, di spingere sui miei colpi, e all’inizio sbagliavo molto. Poi, dopo un po’, ho sentito che alcuni colpi iniziavano a entrare, e ho cercato di cogliere ogni opportunità per rientrare in partita.

Ubitennis. L’hai appena detto e lo abbiamo visto tutti. Lei ha giocato un grande primo set, ma tu sei riuscita a restare calma. Non come ieri, credo. Come ci sei riuscita? E pensi che sia stata una delle chiavi del match?

Mirra Andreeva: Penso che sia stata sicuramente la chiave, perché se avessi perso la calma, se avessi semplicemente seguito quello che sentivo dentro e le emozioni che avevo nel corpo, non credo che sarei riuscita a ribaltarla. Sto imparando dai miei errori e dall’esperienza che ho che, quando resto calma, posso rimontare da qualsiasi punteggio, in qualsiasi situazione, se ho fiducia in me stessa e accetto ogni possibilità che si presenta in campo. È quello che ho cercato di fare oggi.

D. Se pensi all’intera settimana, come la riassumeresti in modo obiettivo?

Mirra Andreeva: È difficile dire qualcosa di negativo quando vinci il torneo e hai il trofeo, ma penso comunque che ci sia ancora molto margine di miglioramento per me. In alcune partite ci sono stati momenti in cui facevo tanti errori consecutivi, e non credo sia accettabile per una giocatrice di alto livello quale voglio diventare. Potrei dirvi almeno dieci cose che penso di dover migliorare, ma ne parlerò con Conchita e ora preferisco solo essere felice per la vittoria.

D. Com’è stato il torneo in sé, essendo la prima volta a Linz?

Mirra Andreeva: Quando giochi in un posto per la prima volta, non avevo aspettative su me stessa. Il torneo è stato fantastico, l’organizzazione è stata ottima. Mi sono sentita molto a mio agio, quasi come a casa, forse perché l’hotel e i campi sono molto vicini e basta attraversare il parcheggio. È una cosa positiva, e per qualche motivo mi sono sentita davvero a mio agio, e forse questo mi ha aiutata a giocare bene qui.

D. Ostapenko ti aspetta a Stoccarda. Giocherai?

Mirra Andreeva: Certo, mi sono iscritta al torneo, quindi giocherò, e anche Stoccarda è un grande torneo. Ho già disputato alcune partite sulla terra indoor. Elena non è un’avversaria facile. È la campionessa in carica, quindi sa come giocare su questa superficie e sa come giocare a Stoccarda. Nessuno dice che sarà una partita facile. Sarà dura. Spero per entrambe, non solo per me. Oggi cercherò di festeggiare un po’ con il mio team, ma domani mi allenerò a Stoccarda e mi preparerò per il mio match di primo turno.

D. Per Anastasia era il suo primo torneo in casa come austriaca. Che impressione hai avuto dell’atmosfera, e la conosci meglio da tornei precedenti o da allenamenti insieme?

Mirra Andreeva: Ci siamo allenate spesso insieme in passato, e abbiamo anche fatto qualche allenamento un paio di giorni prima dell’inizio del torneo. Ho sentito che i tifosi erano più dalla sua parte, il che è completamente normale perché è il suo torneo di casa e tutti vogliono che vinca. Per me va bene così. Ho percepito il pubblico come molto rispettoso. Hanno fatto il tifo anche per me, non era tutto solo per lei. Sono molto grata anche per questo. E, come ho detto, Nastia ha giocato in modo incredibile, e penso che sia anche un grande traguardo per lei raggiungere la finale nel suo torneo di casa.

D. Un’ultima cosa. Hai appena detto che ti sei ringraziata per aver lottato durante questa settimana. Hai intenzione di premiarti un po’?

Mirra Andreeva: Devo parlare con i miei genitori per capire cosa posso comprarmi, perché sono ancora loro a gestire molte cose, e per me va benissimo, perché non penso di essere ancora pronta a prendermi tutte le responsabilità della mia vita. Quindi preferisco che lo facciano loro, e parlerò con mio padre, parlerò con mia madre, e vedremo cosa potrò concedermi.